Tips para tener una mejor relación consigo mismo

Psicóloga ofrece consejos para lograr un autotrato respetuoso y motivador

“Si quieres que otros te respeten, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo así, solo por el autorespeto, obligarás a otros a respetarte”, dice en una de sus obras el novelista y ensayista ruso Fyodor Dostoyevsky (“Crimen y castigo”).

Y es que como resalta la Dra. Ramani Durvasula, especializada en psicología clínica y profesora de la facultad de psicología en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles (UCLA), cuando las personas no se respetan no solo los demás las irrespetan sino que ellas mismas generan un rompimiento en la relación consigo mismas.

“El hecho es que muchas personas son expertos en humillarse. Si la mayoría estuviéramos en una relación con nosotros mismos, terminaríamos divorciados porque no nos damos un trato tan bien como deberíamos”, dice la también autora de libros y participante en el nuevo recurso en línea TONE Networks (basado en suscripción), que ofrece consejos reales de psicólogos y expertos acreditados a través de videos cortos que pueden ayudar al crecimiento personal y profesional de las mujeres.

Consejos para estrechar la relación

La Dra. Durvasula ofrece estos consejos que pueden ayudar a tener en una mejor autorelación:

1. Hacer citas y cumplirlas

El buscar actividades divertidas e interesantes en soledad sirve para conocerse, nutrirse y aprender a vivir consigo mismo. Y para planear las salidas a solas, la experta aconseja “pensar en lo qué podría ser divertido o especial” y establecer el compromiso personal de hacerlo.

“Cuando se planean citas consigo mismo hay que cumplirlas con respeto, llegando a la cita a tiempo, como si se estuviera saliendo con alguien. Es en este punto donde se manifiesta el respeto que uno tiene hacia sí mismo”, resalta Durvasula.

2. Escuchar los mensajes del cuerpo y la mente

Una de las acciones del maltrato o la mala relación consigo mismo está en el no saber escuchar cuando el cuerpo o la mente están pidiendo un apapacho personal, que no debe postergarse ante el cumplimiento de actividades con segundas personas que se realizan por solo quedar bien.

“Si se está demasiado ocupado, hay que aprender a decir ‘no’. Si se está cansado, hay que darse un descanso. Si se siente la necesidad de dormir más, hay que hacerlo en lugar de levantarse temprano solo por un compromiso social […].Todo se reduce a ser amable consigo mismo”, apunta la entrevistada.

3. Dejar de decir cosas negativas

Para una buena relación consigo mismo hay que prestar atención a las autoconversaciones negativas que minan la autoestima.

“Si alguien nos dice que nos vemos gordas o que no somos los suficiente o que ya se nos pasó el mejor momento, nuestra reacción es la de ponerle un alto a esas palabras. De la misma manera, para tener una buena relación consigo mismo, hay que poner atención a las autoconversaciones negativas en cuanto a la apariencia, la forma de ser, etc.”, señala la psicóloga clínica.

4. Salir de la zona de confort para alcanzar los sueños

Un buen trato hacia sí mismo exige el estar animándose, esforzándose y recordándose que hay que estar constantemente activo en la búsqueda de oportunidades de actividades, cursos o entrenamientos que permiten alcanzar los sueños, así como el desarrollo profesional y personal.

“Para una buen relación personal también hay que sacar tiempo para pasatiempos y vivir experiencias que siempre se han deseado, pero que no se han realizado por pobre esfuerzo o no querer salir de la zona de confort”, especifica la Dra. Durvasula.

5. Ser el motivador de sí mismo

Aunque parezca raro, la experta dice que todo individuo debería animarse en hablarse en voz alta.

“Hay que tratar de mantener un diario de autoreflexiones positivas y reflexionar en las acciones que en día se hacen y nos hacen sentir bien. Puede ser acciones tan simple como ayudar a alguien a llevar sus compras al automóvil o ser voluntario en una organización comunitaria”, detalla la psicóloga. “Cuando se reflexiona en las acciones positivas que se hacen y nos hacen sentir bien, uno comienza a convertirse en el defensor y motivador personal”.

6. Crear recuerdos personales

Cuando se tiene una relación de pareja se saca tiempo para planear viajes y salir de vacaciones, pero también esto es posible hacerlo solo por sí mismo.

“Organizar un viaje, darse algo que se deseaba con ansias, visitar a un amigo(a) que vive lejos y no se ve regularmente, hacer un recorrido grupal o darse unas vacaciones de voluntariado, son buenas ideas para crear recuerdos consigo mismo”, dice la Dra. Durvasula.

7. Cuidar de la salud

El respeto a sí mismo brilla cuando se cuida la salud personal.

“Cuando uno cuida la salud, esta acción permite que nuestro mejor ‘yo’ brille y salga avante”, acota la experta. “Resulta triste pensar que con frecuencia socavamos nuestra propia salud al no cuidarnos”.

8. Alejarse de quienes no dejan crecer

Muchas veces se mantienen viejas amistades no porque la relación con ellas sean saludables, sino por existe algún tipo de nostalgia que no aporta nada para el crecimiento personal.

“Es como cuando se guardar la chaqueta de los años ochenta que ya no entra en el cuerpo pero se tiene por nostalgia, ocupando un espacio en el clóset”, apunta la Dra. Durvasula. “Pero esto no debe hacerse con las relaciones con personas que nos absorben, no nos valoran, no nos aportan nada, no nos dejan crecer”.