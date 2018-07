10 cosas que siempre debes recordar cuando usas el teléfono celular

Julio es el mes nacional de cortesía por teléfono celular y por ello, no sobra hacer un recuento de cosas que nunca debes olvidar cuando utilizas este útil medio de comunicación

Estamos ya en el mes de julio y además de celebrar cuestiones patrióticas, también llega el tiempo de grandes beneficios, pues es el mes nacional de cortesía de llamadas por teléfono celular.

Aprovechando este tiempo, Sharon Schweitzer, fundadora de Access to Culture, nos da 10 puntos que nadie debe olvidar cuando utiliza su celular o smartphone, para que como este último lo indica, hagamos uso de él de forma inteligente.

1. Evite mandar mensajes de texto, hablar y conducir. Con esto, te pones en riesgo a ti y a quienes se te crucen por el camino. Muchas ciudades y estados tienen regulaciones que prohíben mandar y leer mensajes de texto mientras conduces; y en algunos se permite hablar usando el dispositivo de manos libres. El sitio web del Consejo Nacional de Seguridad indica que, incluso el uso del teléfono celular con manos libres, puede distraernos y hacer que reaccionemos más lento.

2. Evite las llamadas durante las reuniones. Para destacarse de la multitud, preste toda la atención en sus reuniones y conversaciones. Esto construye confianza, inspira respeto y establece un camino hacia relaciones comerciales duraderas. Tenga en cuenta cómo se siente estar en el extremo receptor. Tomar una llamada en medio de una conversación cambia el enfoque del tema en cuestión e interrumpe el flujo para ambos. Encienda el teléfono en silencio y guárdelo en su bolso o maletín cuando interactúe y se relacione con la gente durante una reunión, en una fiesta o durante la cena.

3. Si debe realizar una llamada. Si debe recibir una llamada, por ejemplo, si un miembro de la familia está en el hospital y está esperando noticias, avísele de antemano a la persona con la que esté y discúlpese de que puede necesitar alejarse momentáneamente para recibir una llamada urgente.

4. Respetar los sitios donde piden silencio. Revisar su teléfono o hacer que suene durante un servicio religioso, cine o biblioteca es un gran error y es bastante desconsiderado con quienes lo rodean. Si debe revisar su teléfono, salga y aléjese del edificio.

5. Concéntrese en una sola tarea. Hablar por teléfono e intentar realizar, por ejemplo, una transacción financiera al mismo tiempo tampoco funciona bien. Terminar la conversación es una cortesía tanto para la persona con la que está hablando por teléfono como para el cajero. El resultado final: hacer una cosa a la vez.

6. Evite hablar y enviar mensajes de texto en una sala de espera. Cuando espere una cita, puede pasar el tiempo completando formularios, viendo televisión o leyendo tranquilamente. Muchos proveedores médicos y dentales colocan carteles que prohíben las llamadas de teléfonos móviles. Tenga en cuenta que los demás en la sala pueden tener una afección grave y la conversación de otra persona solo puede aumentar la ansiedad. Si una llamada telefónica es urgente, salga para evitar molestar a los demás.

7. Hable tranquilamente y en voz baja en público. No hace falta decir que gritar en el teléfono celular es descortés, e incluso si la conversación es positiva y exuberante, los que están a su alrededor pueden no estar tan entusiasmados. Los expertos en modales recomiendan que baje la voz para que otros no escuchen su conversación. Si la persona del otro lado tiene problemas para escucharlo, busque un lugar privado, como una sala de conferencias, para continuar la conversación.

8. No hablar en el transporte público. A menudo, los pasajeros están impacientes y listos para llegar a su destino. Lo último que quieren hacer es escuchar el teléfono celular de otro. Tenga en cuenta a los que lo rodean y mantenga el uso del teléfono celular para enviar mensajes de texto en vibrador.

9. Escoge tus conversaciones. Por más interesante que le parezca, nadie quiere escuchar el último drama de su mejor amigo. Mantenga conversaciones privadas; atiende ese tipo de llamadas cuando estés en casa.

10. No cruces la calle hablando por teléfono. Es imprescindible que los peatones presten atención cuando crucen la calle. En el camino hay conductores distraídos, EMS y pasajeros que se mueven en todas direcciones. Hablar por teléfono en medio de la calle solo aumenta el peligro. Si está en una conversación, espere a cruzar hasta que cuelgue, o ponga a la persona en “espera”.