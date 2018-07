Estrenos en HBO now en Julio

¡Series y películas que vas a amar!

Si lo tuyo es HBO now, como la mejor red de streaming tv, es bueno que revises los excelentes estrenos que tendrá durante el mes de julio de 2018.

Disponible a partir del 1º de julio

All About Steve

Away We Go

Barbershop

Barbershop 2

Batman

Being John Malkovich

Blow

Good Will Hunting

Goodbye Christopher Robin

Jennifer’s Body

Liar Liar

March of the Penguins

Passenger 57

Practical Magic

The Princess Bride

State of Play

The Spy Next Door

Tooth Fairy

Whip It

Disponible a partir del 2 de julio

The Belko Experiment

Disponible a partir del 6 de julio

Misión Estrella (a.k.a. The Highest Goal)

Disponible a partir del 7 de julio

Justice League

Disponible a partir del 8 de julio

Sharp Objects, Series Premiere

Bill Maher: Live From Oklahoma

Disponible a partir del 13 de julio

Tesoros

Disponible a partir del 14 de julio

Battle of the Sexes

Disponible a partir del 16 de julio

Robin Williams: Come Inside My Mind

Disponible a partir del 19 de julio

The Boy Downstairs

Disponible a partir del 20 de julio

Off the Menu

Disponible a partir del 21 de julio

The Snowman

Disponible a partir del 27 de julio

Reinbou (a.k.a. Rainbow)

Disponible a partir del 28 de julio

Victoria & Abdul

Disponible a partir del 29 de julio

Sr. Ávila, Season 4 Premiere

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.