7 alimentos que te ayudarán a aumentar el tamaño de tus glúteos

Si basas tu alimentación en estos productos y eres constante con determinados ejercicios, verás resultados pronto

Muchas mujeres se esfuerzan a diario para tener una figura perfecta, lo cual implica llevar una dieta sana y balanceada, así como largas horas en el gimnasio para así poder conseguir unas curvas perfectas, sobre todo para poder lucir unos glúteos bien formados.

Pero hacer muchas sentadillas o ejercicios con la presa no basta para tener unos glúteos curvilíneos y en su lugar, ya que la alimentación juega un papel trascendental para darle a estos más volumen.

Si lo que quieres es tener un trasero contorneado, quizá sea buena idea que sigas las recomendaciones dadas por el Journal of the International Society of Sports Nutrition, la cual proporcionó una lista con los alimentos que te ayudarán a hacer crecer los músculos de dicha zona, y sin subir de peso.

1. Lácteos descremados

Trata de consumir leche, quesos y yogurt bajos en grasa.

2. Huevos

Lo ideal es comer solo las claras o una yema, ya que la albumina es una proteína que incrementa la masa muscular.

3. Carne magra

Opta por pollo sin piel, pescado, ternera, pechuga de pavo y atún.

4. Legumbres

Las mejores son lentejas, garbanzos, alubias y soya.

5. Frutos secos o semillas

Nueces, cacahuates y almendras, al ser ricos en grasas saludables, te ayudarán a aumentar los glúteos.

6. Frutas y vegetales

Ingiere plátanos, fresas, peras y manzanas, así como aguacate, papas, maíz, zanahorias y calabaza.

7. Carbohidratos

Elige pastas de trigo integral, pan de trigo, harina de avena, ya que le darán forma y volumen a tu trasero.