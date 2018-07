Celulitis, todas la tenemos pero esta famosa ha sido duramente criticada por ello

Nos han sorprendido un poco las imágenes Eiza Gonzalez, sobre todo porque estamos acostumbrados a verla en redes sociales luciendo mucho más…digamos que “producida”. Pero como todos, que solo queremos dar la mejor versión de nosotros mismos.

Sin embargo, también ha demostrado mucha naturalidad al no esconder sus defectos, que todas tenemos. No hay mujer perfecta -¡ni hombre, obvio!- y lo más importante es estar sana y a gusto con una misma.

Las críticas a su figura no tardaron en llegar y la actriz y cantante se apresuró a publicar un vídeo presumiendo de abdomen planísimo y cintura de abeja con el mensaje: “Siéntete cómoda en tu propia piel. Nadie puede quitarte eso”.

Los cánones de belleza están cambiando y se lleva lo natural, así que no hace falta esconderse por no tener la piel perfecta o un cuerpo escultural.

Debemos cuidarnos y mimar nuestro aspecto, pero lo más importante de todo es conocerse, y aceptarse tal y como se es. El ejercicio fisico es importante para nuestra salud, pero no hay que obsesionarse porque no hará que la celulitis desaparezca.

Hasta las modelos más impresionantes del planeta la padecen, así que no te exijas tanto a ti misma.

Si Eiza González se muestra así, no hay que criticarla, sino todo lo contrario. Hay que alabar su belleza y naturalidad, ya que no deja de ser menos guapa por ello. Es una persona normal como todas nosotras.

Vivimos en un momento en el que hay que reivindicar la belleza natural, la de verdad. Lo real siempre es lo más sano.

Y si nos critican como a Eiza pues a hacer oídos sordos.

<p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkvpNNjHmF-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Captan a la actriz mexicana Eiza González junto al actor estadounidense Josh Duhamel disfrutando de un fin de semana en las bellas playas mexicanas de Cancún. Lo que acaparó la mirada de la prensa internacional no fue el hecho de captar a la joven pareja besándose, sin antes haber hecho oficial su romance. Lo que realmente llamó la atención fue ver a una Eiza con celulitis y una pancita que no vemos en las fotos que comparte con sus fans. 😌 González bastó con subir un pequeño video a su Instagram callando a todos los haters que la pudieron haber atacado por dichas fotografías. Eiza compartió el mensaje "siéntete cómodo en tu propia piel. Nadie puede quitarte eso de ti". Nosotros la vemos HERMOSA y FELIZ que es lo que realmente importa en esta vida. Chicos (especialmente chavas) no se claven en el rollo de buscar ser perfectas o perfectos, nadie lo es. Hay que recordar que la celulitis en la mayoría de los casos es ocasionada por los frecuentes cambios hormonales en la mujer y el 98% de las mujeres la padecen/tienen. La celulitis no tiene nada que ver con estar gorda, fea, chaparra y demás, simplemente es un acto natural del cuerpo. ¡Aceptémonos tal y como somos y bien por Eiza, por pelear con los estereotipos impuestos por una sociedad tonta" 👏🏼👏🏼👏🏼 @eizagonzalez #eizagonzalez #joshduhamel</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/gossipeandomx/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Gossipeando</a> (@gossipeandomx) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-02T21:30:48+00:00″>Jul 2, 2018 at 2:30pm PDT</time></p>