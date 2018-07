“La desaparición de su madre es el gran dolor de Luis Miguel”, dice la viuda de Hugo López

Lucía Miranda rompe el silencio

Su época de esplendor arriba de las pasarelas quedó atrás, pero lo que sigue vigente es su belleza, glamour y un estilo único que la diferencia del resto de las modelos. En su rostro perdura la marca de frescura. Lucía Miranda, la argentina que conoció de cerca todo el armado de la megaestrella que es hoy Luis Miguel, se vio obligada a repasar esa parte de su historia por el boom que causó en toda América Latina el lanzamiento de la serie biográfica sobre el Sol de México. Es que esta exmodelo argentina estuvo casada con Hugo López, el mánager de Luis Miguel que es retratado por César Bordón en la ficción de Netflix que el propio Luismi produce, protagonizada por Diego Boneta.

En una charla con LA NACION, la viuda del exrepresentante del Sol reveló algunos detalles de la vida del artista y contó cómo fueron sus años entre México y la Argentina acompañando a uno de los grandes impulsores del cantante.

-¿Cómo conociste a Hugo López?

-Haciendo Cordialmente, un programa con Juan Carlos Mareco y a la vez estaba también en TV con Roberto Giordano con quien siempre viajaba por el mundo. En el 86 fuimos al Mundial de fútbol de México y por las cosas de la vida llegué a conocer a Hugo López quien era Presidente de Televisa en Argentina. Nos enamoramos y fuimos muy felices. Hugo era divino y una gran persona y siempre me decía que se iba a morir joven.Yo le decía “Por qué decís eso..” Desde que lo conocí hacía este comentario y siempre le dije que no decretara eso. Hugo nunca dejó el cigarrillo, su gran enemigo. Justamente de lo mismo había muerto su padre tres años antes.



-La casualidad marcó que Luis Miguel en menos de dos años tuviera dos perdidas fuertes; su mánager y padre del alma Hugo López en 1993 y un año antes su padre biológico Luisito Rey.

-Sí, es cierto. Si bien, Luis Miguel estaba peleado con su papá Luisito Rey.

-¿Qué te parece la serie de Netflix que cuenta su historia?

-Creo que es impresionante y él supervisó todo. Hace poco hablé con su hermano Alex y me dijo que todo está en la serie y que ellos no darían notas.

-Viviste cerca de Luis Miguel en Acapulco en el momento que Hugo López era su mánager. ¿Cómo recuerdas esos tiempos? ¿Cómo es tu relación con Luis Miguel, su familia y su entorno?

-A Luis Miguel no lo veo mucho porque viaja permanentemente. En aquel momento, en Acapulco estábamos cerca y él ya vendió aquellas propiedades. Si bien su cumpleaños lo pasó ahí, no pude estar porque me encontraba en la Argentina. Claro que lo veo cuando está en la Argentina. Cuando Luismi era chico siempre le decía a Hugo que deseaba que fuera su mánager pero Hugo le pedía que arreglara las cosas primero con su papá y que esperara a cumplir los 18 años. Así pasó nomás. Si bien el padre era una persona muy complicada. Una vez, llamó a casa y atendí yo, después amenazó a Hugo quien era muy reservado. Lo único que escuché que Hugo le dijo es “A mí no me amenaces, no te tengo miedo, no me amenaces”, y lo repitió varias veces. En la época que Hugo manejaba la parte artística, Luisito Rey llevaba adelante el resto de las cosas. La verdad hubo otro episodio feo…

-¿Cuál?

-A Hugo lo encerraron con un auto yendo al teatro Premier en México. Mientras él manejaba por suerte no hubo problemas y Hugo durante mucho tiempo estuvo con custodia. Luisito Rey no le perdonó a Hugo que trabajara con Luis Miguel.

-¿La idea de hacer boleros le llega a Luis Miguel mediante Hugo López?

-Sí, si bien Luis Miguel no estaba muy convencido porque decía que era cosa de gente grande. Sin embargo fue un boom musical.

-Se dice que las cuentas económicas de Luis Miguel al llegar a Hugo López estaban muy mal porque su padre lo había estafado.

-Hugo descubre que había falta de pagos de impuestos al fisco mexicano. Le dijo a Luis Miguel “No te preocupes que vamos a empezar de cero” y así fue.

-¿Cómo era Luis Miguel de joven?

-Era introvertido y le costaba darse. Incluso cuando entraba a casa le daba timidez, es su forma de ser. La gente a veces habla de por qué no le gusta dar notas… No le agrada hablar de su vida. La única vez que habló fue cuando se casó con Aracely Arámbula con la revista ¡Hola! Incluso, hubo una discusión dado que era ella quien insistía con el tema, si fuese por él, no la hubiese hecho a la nota. Ha tenido una vida dura y dolorosa.

-¿Cómo transita él la desaparición de su madre Marcela Basteri ?

-Ese es el gran dolor de Luis Miguel. No poder encontrar a su madre.

-¿La buscó realmente como se cree?

-Sí, la buscó junto con Hugo e Interpol pero no se supo nada, jamás.

-¿Creés que en parte algo sabe o sospecha de lo que pasó con ella?

-No lo sé. No podría decirlo es algo delicado. Había muchas hipótesis.

-¿Hugo tenía alguna hipótesis al respecto?

-Sí, pero no podría decir más, porque quiero a Luis Miguel y es como si fuera de la familia. No quiero meterme en el tema.

-Dijiste que Luis Miguel vio cosas de pequeño que no debería haber transitado al lado de su padre Luisito Rey. ¿A qué te refieres?

-Adicciones del padre, droga, alcohol, mujeres, etc.

-Muchos años después se rumoreó que Luis Miguel también tuvo algunas adicciones. ¿Esto es cierto en cuanto alcohol, drogas, depresión? ¿Qué hay de verdadero?

-Se dicen muchas cosas. Era muy joven y después de que falleció Hugo él estuvo muy mal pero también son cosas de la juventud y también se exagera mucho y pasó por cosas que fue superando…

-¿Pasó de ver a transitar cosas?

-Quizás.no te podría decir. Lo dejamos ahí.

-¿Cómo lo ves hoy en día?

-Está en el mejor momento de su carrera junto a su mejor amigo Miguel Alemán y él lo rescato ahora. Está delgado, haciendo grandes shows y feliz. Creo que está de novio con una de sus coristas.

-¿Cómo es la relación con Aracely Arámbula, la madre de sus dos hijos?

-Ahí la relación no está bien, sé que han tenido mucho problemas y él les manda dinero a pesar de las cosas que se dicen…

-¿Los ve a los chicos?

-Mucho no se ven, pero hay un problemita ahí. Después está su hija Michelle Salas.

-¿Qué pasó en la relación con su hija Michelle fruto de su amor con Stephanie Salas?

Cuando empieza Hugo López a trabajar con Luis Miguel el salía con Stephanie pero no era una relación de novios y tampoco a ella le importo mucho porque es la nieta de Silvia Pinal una especie de Mirtha Legrand de México. Ella viene de una familia adinerada y es muy independientes. Ella tuvo la hija y con el paso del tiempo la chica quería conocer a su padre Luis Miguel y hay buena relación.

-¿Cuál ha sido el gran amor de Luis Miguel?

-Ha tenido varios amores pero no podría decirte yo eso pero con Erika Camil duró siete u ocho años en pareja.

-¿Está bien económicamente?

-Sí.

-¿Cuándo viene a la Argentina?

-Tendría que averiguarlo pero tiene que venir pronto

-¿Cuándo lo viste por última vez?

-Cuando se presentó por última vez en Buenos Aires. Si bien, no llegué a estar con él, pero me regaló las entradas en la fila uno y las chicas me odian (risas).

-En México fuiste asesora de imagen en Televisa y trabajaste con figuras como Thalía, Verónica Castro, entre otras. ¿Qué puedes contarnos de esa experiencia?

-Thalía es divina pero con Verónica Castro me peleé muchísimo. [Según se rumorea, Verónica solía negarse a usar el vestuario que le sugerían las asesoras.] Su hermana la asesora siempre. Me acuerdo que en el 94/95 hacía la novela Pueblo chico infierno grande con Juan Soler quien sufrió mucho. Una vez hablé con el señor Emilio Azcárraga [dueño de televisa] explicándole la situación y me dijo que me calmara y que ella hiciera lo que quisiera. La historia conmigo era porque hace años Castro estaba peleada con Hugo López quien no le hablaba y él la trajo aquí a la Argentina en la década del 80.

-¿Qué razones te llevaron a dejar México tras tantos años para volver a vivir en la Argentina?

-Volví hace un año y medio tras estar viviendo más de 25 años en México. En el 93 ya me quería volver, después de la muerte de mi marido -quien falleció producto de un cáncer de colon-. Sin embargo, Emilio Azcárraga me propuso seguir en México y en la empresa nombrándome Directora de Imagen y Vestuario. Así decidí quedarme. Después pasaron los años y conocí a mi esposo actual Diego de la Torre excampeón nacional de paddle en México y tengo una hija de 19 años, Luna. Así nos quedamos todos juntos en familia. Si bien, volví porque sentí que se cumplió un ciclo. Mí marido todavía tiene empresas ligadas al deporte allí y viaja continuamente. Entonces, pensé que estar allí para Luna no era calidad de vida en cuanto al tema seguridad. La verdad no la dejábamos salir a la calle ni a la esquina (risas). De pronto, en el colegio que iba ella concurría la hija del presidente Enrique Peña Nieto junto a un “camión” como le dicen allá a la custodia personal y es peligroso estar así. No me gustaba para nada esta situación. Sinceramente, hubo un hecho doloroso cuando a nuestro amigo Alejandro hace unos años le secuestraron al hijo y pagó dos millones de dólares y su hijo apareció muerto lamentablemente. Me da miedo. La gente no camina en México porque van en auto o con custodia según el caso.

-¿Cómo es tu actividad en el mundo de la moda aquí?

-Siempre hice asesorías de imagen con las colecciones y estoy en todas las presentaciones invitada por los mejores diseñadores de moda.

-¿Hay chances de volver a verte en la TV en temas de moda?

-Sí, estoy en tratativas y no puedo contar nada hasta que no se concrete el tema. Me gusta la moda y la televisión.

-¿Cómo encontrás la televisión local?

-Todas las noticias son chismes y cosas sensacionalistas y vengo de otra televisión. No me termino de acostumbrar a los modos y el lenguaje usado en Argentina. A veces somos muy grotescos y se usan las malas palabras.

Por: Hernán Rizzone