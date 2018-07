5 canciones para recordar a Jim Morrison a 47 años de su muerte

Quien fuera vocalista de The Doors, guionista y poeta falleció un día como hoy pero hace 47 años

Melbourne Florida lo vio nacer el 8 de diciembre de 1943 y París, Francia lo vio extinguirse el de julio de 1971 con tan solo 27 años de edad y toda una prolífica obra que lo ha convertido en uno de los símbolos de la cultura popular universal.

Nos referimos a Jim Morrison, el excéntrico vocalista de The Doors, un poeta de los llamados “malditos” y un artista en toda la extensión de la palabra.

Con seis discos publicados entre 1967 y 1971, además de ser guionista en tres filmes y participar en otros tres y ser recreado en al menos una docena de cintas y documentales, confirman su impacto cultural.

Dueño de una voz privilegiada, una de las mejores de la historia y una manera de interpretar fuera de lo común, el llamado “Rey Lagarto” dejó una invaluable herencia musical. De ella, hoy te presentamos cinco temas que seguramente te harán recordarlo de forma especial

1- Touch Me

2- Break on through (to the other side)

3- Roadhouse Blues

4- The End

5- Light my fire