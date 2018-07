Aseguran que “Zague” y Paola Rojas ya están separados

El video íntimo fue la gota que derramó el vaso

Luego de las especulaciones sobre si el video íntimo de Luis Roberto Alves “Zague” era para su es­posa Paola Rojas o dirigido a otra chica, en exclusiva para GRUPO CANTÓN, la reconocida periodista Shanik Berman aclaró que la periodista de Televisa y el exfutbolista ya no viven juntos desde hace más de cinco meses, por tal razón ella no ha hecho comentario alguno. Así lo compartió Shanik durante la en­trega de su presea Carlos Estra­da Lang.

“Hay que decir, Zague y Pao­la están separados desde hace mucho, desde hace más de cinco meses, por eso ella no quiere de­cir nada de él, no tiene nada que ver con él, ya no vive con él”, co­mentó Shanik.

Los ataques contra mí. https://t.co/PETBvIxXLA — Paola Rojas (@PaolaRojas) June 18, 2018

Paola incluso ha evitado a la prensa para no hablar sobre la relación que mantiene con Za­gue, solo se ha limitado en agradecer el apoyo que le dieron cuando fue atacada en redes sociales, tras ventilarse el supues­to video pornográfico del ahora conductor de deportes.

Por otro lado, Shanik recono­ció que los golpes de la vida la han hecho más centrada en esta carrera como periodista.

“Me he caído tantas veces, que me volví más humilde. Era necesario tener unos buenos madrazos de la vida para enten­der muchas cosas, te fortalecen, y me ha servido mucho para cre­cer”, externó.