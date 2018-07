Desde enfermero, a técnico en radiología, a administrador, elige el área que más se acomoda a tu personalidad y habilidades

Las carreras en la industria de la salud tienen alta demanda de trabajadores. La Oficina de estadísticas laborales (U.S. Bureau of Labor Statistics) pronostica un crecimiento sostenido para los trabajadores en esta industria en los próximos 8 años. Y esto no se limita a médicos o enfermeros, sino que también incluye a técnicos radiólogos, administradores y otras especializaciones.

Según la Oficina de estadísticas laborales, la demanda de profesionales en esta industria crecerá por lo menos un 18% hasta 2026, un índice de crecimiento mayor al promedio de ocupaciones. Esto se traduce en alrededor de 2.4 millones de empleos en los próximos 8 años.

Si esta es un área que te atrae y estás considerando especializarte en una rama en particular, debes considerar cuáles son tus habilidades e intereses. La mayoría de estos puestos requieren algún tipo de entrenamiento, licencia o certificación que varía de estado a estado.

Compartimos un panorama general que te ayudará a elegir la especialización que más se adapta a tus necesidades y habilidades.