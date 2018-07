Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de julio en el condado de Los Ángeles

¿Cómo celebrarán los angelinos el Día de la Independencia?

Los fuegos artificiales son todo un icono del Día de la Independencia. A continuación, cómo y dónde verlos, en el condado de Los Ángeles.

Alhambra – Almansor Park

800 Almansor St.

Actividades familiares a partir de las 3 p.m; fuegos artificiales a las 9 p.m.

www.cityofalhambra.org

Avalon/Catalina

Desfile, cena y fuegos en el casino

Desfile del 4 de julio en Crescent Ave en Avalon a partir de las 1 p.m

Cena bufet y concierto con USC Marching Band a las 6:15 p.m. ($59 para adultos, $29 para niños)

Fuegos a las 9 p.m

Mardi Gras Party en El Galleon Restaurant con karaoke de 9:30 p.m. a 1 a.m

https://www.visitcatalinaisland.com/July4

Burbank – Starlight Bowl

1249 Lockheed View Drive

Las puertas abren a las 5:30 p.m.; entretenimiento y fuegos

http://www.starlightbowl.com/4th-of-july-celebration/

Calabasas – Calabasas High School Football Field

22855 W. Mulholland Highway

Las puertas abren a las 5 p.m.; fuegos a las 9 p.m.

Tickets adelantados: $10

www.cityofcalabasas.com

Cerritos – Cerritos Civic Center

18125 Bloomfield Avenue

45th Annual Let Freedom Ring Celebration de 4 a 9 p.m. y fuegos a las 9 p.m.

www.cerritos.us/

Claremont – Memorial Park

840 N. Indian Hills Blvd.

Claremont, California 91711

Freedom 5000 Run/Walk 7:30 a.m. – 10 a.m.

4th of July Festival 10 a.m. – 2 p.m.

Desfile a las 3 p.m.

http://www.ci.claremont.ca.us

Culver City – West Los Angeles College

Food trucks, juegos de carnaval y música en directo

Las puertas abren a las 4 p.m.

http://culvercityfireworksshow.com/

Diamond Bar

Diamond Bar High School Fireworks

5 p.m. – 9:30 p.m.

21400 Pathfinder Road

Diamond Bar, California 91765

https://www.diamondbarca.gov/764/4th-of-July-Blast

Downtown Los Angeles – Grand Park Block Party

Las puertas abren a las 3 p.m.

Fuegos a las 9 p.m.

200 N Grand Ave

Los Ángeles, CA 90012

https://july4.grandparkla.org/

Gardena

Rowley Park – 13220 S. Van Ness Avenue

Food trucks a partir de las 5 p.m; fuegos al anochecher

https://www.facebook.com/events/1713226895379436/

Hollywood – Hollywood Bowl

July 4th Fireworks Spectacular

Actuación de Go-Go’s

2301 N. Highland Avenue

http://www.hollywoodbowl.com/

Irwindale

5050 N. Irwindale Ave.

Celebración a partir de mediodía; fuegos a las 9 p.m.

http://www.ci.irwindale.ca.us

La Crescenta – Crescenta Valley High School

4343 La Crescenta Avenue (entrada principal por Prospect Avenue)

Las puertas abren a las 4 p.m (y cierran a las 8:30 p.m); fuegos a las 9 p.m.

Tickets adelantados: $7, en la puerta: $10; menores de 7 años gratis

www.cvfireworks.com/

Lancaster

4th of July Fireworks Extravaganza

Las puertas abren a las 4 p.m.

Professional Bull Riders Touring Pro Division a las 7 p.m.

Fuegos a las 9:30 p.m.

Antelope Valley Fairgrounds

2551 West Avenue H

https://www.avfair.com/event/4th-of-july-professional-bull-riders-pbr-touring-pro-division/

Long Beach

The Queen Mary

1126 Queens Highway

Juegos, fuegos, arts & crafts

Ticktes adelantados: $44.00; $24 para menores de 11 años

Tickets en la puerta: $39

http://www.queenmary.com/events/july-fourth/

Marina Del Rey

Fuegos a las 9 p.m.

Desde urton Chace Park (13650 Mindanao Way) o Fisherman’s Village (13755 Fiji Way)

http://www.visitmarinadelrey.com/events/july-4-marina-del-rey/

Pacific Palisades

Desfile a las 2 p.m.

Las puertas para conciertos y comida abren a las 4 p.m; concierto principal a las 6 p.m

Fuegos a las 9 p.m.

http://www.palisadesparade.org/

Pasadena – Rose Bowl Americafest

1001 Rose Bowl Drive

El festival comienza a las 2 p.m.; fuegos al anochecer

Tickets a partir de $15

www.rosebowlstadium.com/events/detail/america-fest

Pomona – Fairplex

1101 W. McKinley Avenue

Las puertas abren a las 5 p.m.

Motocross y monster truck show a las 8 p.m.

Fuegos a las 9:15 p.m.

Tickets a partir de $18.50

http://www.fairplex.com/events/viewevent?id=91d78827-1cc0-6ff9-9755-ff000057040b

Porter Ranch– Shepherd Church

19700 Rinaldi Street

Entretenimiento, comida y fuegos

Las puertas abren a las 4:30 p.m.

http://shepherdchurch.com/4th

Rosemead

Desfile a las 10 a.m. (Valley Boulevard and Muscatel Avenue)

Fuegos al anochecer

http://www.cityofrosemead.org/news/what_s_new/4th_of_july_celebration

Santa Clarita/Newhall

4th of July Parade en Old Town Newhall

Desfile a las 9 a.m.

http://scvtv.com/category/parade/

Santa Clarita/Valenica – Westfield Valencia Town Center

Fuegos a las 9:20 p.m.

santaclaritaguide.com

Six Flags Magic Mountain

26101 Magic Mountain Parkway

5-day Independence Day celebration

Fuegos las 5 noches

https://www.sixflags.com/magicmountain/special-events/july-4th

Santa Monica – 4th of July Parade

Main Street

Eventos de 9:30 a.m. a 12 p.m.

www.santamonica.com/fourth-of-july-in-santa-monica/

South El Monte – New Temple Park

4900 Southern Avenue

Celebración a las 1 p.m.; fuegos a las 9 p.m.

www.ci.south-el-monte.ca.us

South Gate – South Gate Park

4900 Southern Avenue

Fuegos a las 9 p.m.

www.cityofsouthgate.org

Sunland-Tujunga – Verdugo Hills High School

10625 Plain View

Música en directo, juegos y fuegos

Las puertas abren a las 5 p.m. (cierran a las 8:30 p.m.); fuegos a partir de las 9 p.m.

sunlandtujungafireworks.com/

Walnut

Suzanne Park

625 Suzanne Road

Entretenimiento, desfile, food trucks y fuegos

Fireworks start at approximately 9 p.m.

http://www.cityofwalnut.org/for-residents/city-events/city-special-events-summer

Woodland Hills

Councilman Bob Blumenfield’s July 4th Fireworks Extravaganza

6 p.m. – 9:30 p.m.

For more information visit www.valleycultural.org/concerts-programs/july-4th-extravaganza/