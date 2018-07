Insultan en Twitter a Ariadne Díaz por criticar a Neymar

Por comentar que el jugador debería dar clases de actuación, recibió decenas de insultos

De acuerdo con el Diario Basta!, Ariadne Díaz reveló que ha sido agredida por algunas seguidoras de Brasil, luego de que en sus redes sociales subiera un comentario en tono de broma en relación a que el jugador Neymar debería dar clases de drama tras el desempeño que tuvo el futbolista en su partido contra el equipo mexicano.

“Yo vi el partido en Vallarta y subí un comentario de que Neymar debería dar clases de drama, comentario que lo hice porque aquí en México nos reímos de todo, pero me pasó que me volví víctima de insultos. No sabes la barbaridad de cosas que me empezaron a poner en redes, que me iban a vetar de las novelas de ahí, que nosotros los mexicanos somos groseros, que no sabemos perder, que era de lo peor, en fin, el partido fue un juego y yo tengo un esposo brasileño y mis compadres lo son, entonces conozco a la gente de Brasil, pero tal parece que no entendieron, pues era insulto tras insulto y lo que hice fue comenzar a bloquear, porque nunca entendieron que era una broma”, aseveró.

Mejor me rio porque si no lloro #MexicoVsBrasil 🇲🇽🇧🇷 pic.twitter.com/t3H5bSgb2s — Ariadne Díaz (@AriDiazz) July 2, 2018

Ya sé que van a enojar algunos fans brasileños pero perdimos, al menos hay que reirnos. No es burla es humor mexicano. #BraMex ❤️😂🇲🇽🇧🇷 https://t.co/mU1xDTnQ9x — Ariadne Díaz (@AriDiazz) July 3, 2018

Ariadne asegura que estos comentarios comenzaron a preocuparla cuando vio a varias fans indignadas.

“Me empezaron a decir que no era broma que me metiera con su equipo y la verdad es que me harté, porque nunca entendieron que era broma. Algunas fans de ahí captaron, pero otras en su mayoría no sabes lo agresivas y violentas que estaban conmigo, pero en fin, en México nos reímos de todo”, dijo.

POR: Gabriel Cuevas

Qué tiene que ver una cosa con otra? No sean ardidos y aprendan a reir. Nosotros perdemos y stedes se enojan 🤷🏻‍♀️ — Ariadne Díaz (@AriDiazz) July 3, 2018

Nadie dijo eso, en todos los memes mexicanos sobre el partido de hoy solo leí muchas groserías de algunos brasileños, cuando en realidad todo se trata de bromas, en fin, yo creo que tal vez no entendieron nuestro humor — Ariadne Díaz (@AriDiazz) July 3, 2018