Julián Gil se anota una victoria en su batalla por Matías con Marjorie de Sousa

El pleito entre la expareja comenzó hace un año

Julián Gil se apuntó otra importante victoria en el caso que sigue contra Marjorie de Souza por la custodia y derechos de visita al hijo que tienen en común, Matías Gregorio.

Según una sentencia sellada esta tarde por el 12vo. juzgado familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un perito médico determinó que no existen impedimentos de salud mayores para que el niño no pueda pasar tiempo con su padre separado de la madre.

La sentencia da parte de la evaluación realizada al niño de 1 año y cuatro meses de edad por el Dr. Erick Manuel Toro Monjaraz, gastroenterólogo pediatra adscrito al Servicio de Gastroenterología y Nutrición, en respuesta a una petición del propio tribunal.

Según Toro Monjaraz, Matías Gregorio se encuentra en un régimen alimentario que incluye lactancia y fórmula, y determina, entre otras cosas, que no existe impedimento para que el niño se alimente de fórmula básica a base de arroz, y que no sea de crecimiento pues es alérgico a la proteína de leche de vaca. Igualmente, establece que puede alimentarse de leche materna refrigerada. Además de la alergia a la proteína de leche vacuna, el pequeño padece de reflujo gastroesofágico secundario y de espasmos de sollozo, condiciones que le permiten, según el médico, la separación del seno materno siempre y cuando esta no sea prolongada.

“Hoy gracias a Dios y al sistema de justicia mexicano salió la sentencia donde el perito médico se pronunció notificándole al juez que el estado de salud de Matías es saludable y que nada ni nadie impide mi sana convivencia con mi hijo. Querido Mati, pronto estaremos juntos. Tus hermanos y familia te esperamos con mucho amor”, expresó Julián en declaraciones escritas.

La sentencia se suma a una determinación judicial de mayo que declaró improcedente la solicitud de la actriz de cancelar las visitas del actor a su hijo Matías, así como negó una autorización para cambiar la residencia del niño.

Este pleito entre la expareja comenzó hace un año, cuando De Souza Rivas pidió al tribunal la suspensión de visitas de Julián Gil al niño. Sin embargo, el juez no dio paso al pedido amparándose en que el vínculo entre el niño y ambos progenitores redundará en su bienestar. En cuanto a la residencia, en diciembre del año pasado, Marjorie pidió que se le permitiera procesar el pasaporte a Matías para que pudiera acompañarla en sus viajes, sobre todo a Estados Unidos pues había recibido varias propuestas de trabajo en Miami. Según el juez, de concederse, la beneficiada sería solamente De Souza y no el niño ni su papá, pues durante su ausencia no podrían darse las visitas del padre.