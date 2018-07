¡Roban a la actriz Fabiola Guajardo en restaurante de Los Ángeles!

El atraco ocurrió la semana pasada en la exclusiva zona de Melrose Place

Fabiola Guajardo fue víctima de los amantes de lo ajeno, luego de que le robaron su bolsa con tarjetas de crédito, licencia y hasta su credencial de elector, por lo que no pudo votar en las pasadas elecciones que se celebraron en México.

El atraco ocurrió la semana pasada en la ciudad de Los Ángeles, donde radica la regia desde hace unos meses, en un restaurante en la exclusiva zona de Melrose Place.

La actriz dijo que se encontraba comiendo con unas amigas en el restaurante Urth Caffe y que en un descuido alguien “la bolseó”.

“Me robaron, cancelé todas mis cuentas y todas mis cosas“, dijo Fabiola al hablar del robo del que fue víctima.

“Evidentemente me descuidé, pero el descuido fue con una señora, toda linda y amable, me pidió mover la silla para que ella se sentara. Ya cuando me di cuenta, no traía mi cartera“.

Es una pena que los lugares como el restaurante al que asistió no tengan seguridad para sus clientes.

La regia visitó la Ciudad el pasado domingo 1 de julio, con la intención de ejercer su voto, incluso asistió acompañada de sus papás a su casilla correspondiente, más no pudo hacerlo.

“Sí fui, pero no me dejaron votar porque en el robo se fue mi IFE, pero al menos lo intenté“, afirmó.

Pero no conforme con que tomaron su bolsa, la persona que le robó su bolso también hizo algunas compras a costa de Fabiola.

“Cargaron cosas a mi tarjeta, pero ya estoy hablando con los bancos“, indicó.

Fabiola se fue a Los Ángeles para tomar un curso de actuación.

La actriz forma parte de la cinta ‘108 Costuras’, y también en la telenovela ‘Por Amar sin Ley’.

POR: Lorena Corpus