Video: Noelia “calla bocas” a quienes la critican por posar con poca ropa

👉Notas Curiosas👈 Mucha Gente me escribe diciendome, "Noelia, no salgas tan Sexy, tu no tienes necesidad de estar en Ropa Sexy o casi desnuda, y mejor dedicate 100% A Cantar" 👉☆Respuesta☆👈: ▪Amo la Musica y Canto casi por Gusto, GRACIAS a Dios me pagan muy bien y el Publico adorado paga por escucharme Cantar. Eso lo agradezco Mucho. 👉Peroooo👈 … ▪No dejaria Noelicious por nada,, Amo la ropa Sexy ,asi como me fascina crear Nuevos Diseños de ropa Intima y Accesorios , me encanta Noelicious tambien por que de alguna manera ayuda a liberar a muchas Mujeres en su sensualidad al vestir para sus Parejas, es super gratificante, encima de todo un gran Negocio, Yo Gano 40 Veces mas Dinero con Noelicious que Cantando… Ademas le doy empleo a decenas de personas, que son el sustento de muchas Familias. Amo lo que hago y siento que la mejor persona para mostrar Noelicious soy yo, … por ahora. En un Futuro solo utilizare Modelos, pero por ahora me lo gozo yo. Graciass por su Cariño y sus Mensajes. 💖💖💖💖VIDEOS Y FOTOS DE @gerrygarciaphoto

