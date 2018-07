Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

El fin de semana antes del 4 de Julio viene lleno de música de todo tipo, desde rock argentino hasta jazz latino, e interesantes actividades en los museos de la ciudad

Jueves 5

Rock en tu idioma

Los Cafres, banda argentina que lleva más de 30 años sobre los escenarios, y cuya fama explotó a mediados de los noventa con la edición de su primer disco, “Frecuencia Cafre”, traerá sus ritmos de reggae al House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim) por una sola noche. El grupo realiza su tour Sigo caminando, que lleva por varias ciudades de Estados Unidos. 8 pm. Boletos $29.50. Informes (714) 778-2583 y houseofblues.com/anaheim.

Viernes 6

Baile bajo las estrellas

En el Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) se efectuará el Dance Downtown: Line Dance/Two Steps, un evento que celebra 14 años de existencia y que invita a los asistentes a bailar bajo las estrellas. La serie continúa hasta el 7 de septiembre, y cada dos viernes hay clases de danza junto a una banda que toca en vivo o un DJ. Pueden participar personas de todas las edades. De 7 a 11 pm. Entrada gratis. Informes grandparkla.org.

Noches en La Brea

El corazón de Los Angeles alberga importantes vestigios de la Era de hielo, y pueden verse en todo su esplendor en La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles), que abrirá sus puertas hasta tarde como parte de su programa Late Night Fridays at the Tar Pits, que tiene lugar todos los viernes de 5 a 8 pm hasta el 31 de agosto. Hay algunas actividades que solo se ofrecen durante estas noches, como la proyección de la cinta “Cave of Forgotten Dreams”, recorridos tras bambalinas y excavaciones en vivo. Entrada gratis. Informes (213) 763-3499 y tarpits.org.

Sábado 7

Jazz latino en el LACMA

En esta ocasión, Freddie Ravel y su banda de siete miembros, es el encargado de la serie de conciertos Jazz and Latin Music at LACMA (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). El artista interpretará su mezcla de sonidos funk, latinos y de soul, así que se recomienda llevar zapatos cómodos para bailar. Para este tipo de eventos se sugiere llevar todo lo necesario para un picnic así como a todos los miembros de la familia. Entrada gratuita. Informes (323) 857-6010 y lacma.org.

Cumbia sabrosona

Celso Piña, uno de los máximos exponentes de la cumbia, traerá sus ritmos sabrosones de la mano de su inseparable acordeón. Además de él, en el Levitt Pavilion (intersección de W. 6th St., y S. Park View St., Los Angeles) estará como invitado el DJ Sloepoke. Para toda la familia. Entrada gratuita. 7 pm. Informes concerts.levittlosangeles.org.

Concierto de música mexicana

El Fantasma, Voz de Mando y Kanales continúan con su gira Rancheando en la ciudad, que en esta ocasión presentan en el Pacific Amphitheatre (100 Fair Dr., Costa Mesa) en el marco de la feria del condado de Orange. El Fantasma, quien se dio a conocer en 2016 en las redes sociales con su tema “Mi 45”, un narcocorrido que le ha valido muchas críticas en México por estar dedicado a una pistola popular entre los narcos, ha continuado con una ascendente carrera musical. Será el plato fuerte de la noche. Aunque este concierto se realiza antes de que comience la OC Fair, que es del 13 de julio al 12 de agosto, el boleto sirve para ingresar a la feria. 7 pm. Boletos $40 a $90. Informes (714) 708-1500 y pacamp.com.

Festival de salsa

El Salsa Festival regresa por tercer año consecutivo al Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles), un evento que durante el sábado y domingo los asistentes no solo podrán escuchar y bailar música de salsa, sino que también podrán degustar decenas de preparaciones de estos menjurjes en el Salsa Tasting Tent. Habrá lecciones de baile, una zona interactiva para niños, bares de cerveza y margaritas y música de DJ. Entre las bandas que tocarán están Arsenio Rodriquez Project y Sun Guicho y la Tribu Sun Boogaloo Assassins. De 12 a 8 pm. Boletos $5 antes de la fecha; $10 en la puerta. Gratis menores de 3 años. Informes (213) 847-4970 y latinsalsafestival.com.

Danza y música en el Skirball

Este fin de semana inicia la serie anual del Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), Family Amphitheater Performances, que consiste en presentaciones de música, teatro y baile en su foro al aire libre. En esta ocasión participan artistas cuyo trabajo ha sido inspirado por las exhibiciones que actualmente se muestran en el museo, “Leonard Bernstein at 100” y “The Jim Henson Exhibition: Imagination Unlimited”. El sábado actúa Le Ballet Dembaya, que son percusiones y baile del oeste de África; 12 y 2 pm. Y el domingo Bula, música y danza bomba de Puerto Rico. 12 y 2 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos $7 a $12; gratis menores de 2 años. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Domingo 8

Frida Fest

En honor a la artista mexicana Frida Kahlo, la Casita del Pueblo (13100 Philadelphia St., Whittier) realizará un show de arte en el que participan más de cien destacados creadores. Además vendedores de comida, música, arte en progreso, rifas, instalaciones y pintura de cara para los niños. Los asistentes pueden vestirse de Frida para la oportunidad de ganar algún premio. 12 pm. Entrada gratuita. Informes (562) 693-2844 y casitadelpueblo.org.

Martes 10

Película familiar

La cinta “An American Tail”, dirigida por Don Bluth y escrita por Judy Freudberg y Tony Geiss, es el drama de un joven ratón que emigra de Rusia a Estados Unidos, donde es separado de su familia y tiene que reencontrarla al tiempo que trata de sobrevivir en un país nuevo. La proyección será en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) en el Bing Theatre del museo. 1 pm. Boletos $4; $2 menores de 17 años. Informes (323) 857-6010 y lacma.org.