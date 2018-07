Foto: El brutal desnudo de Noelia en Instagram

Ya si estamos en esas de lo que debo o no hacer en esta Pagina, pues mientras decido si Solo se Publican cosas relativas a la Musica, y Noelicious en otra Pagina, pues aqui va otra de mis Favoritas mientras decido . 👉Que pinche Pecado ser Buena Cantante, con Exitos Gracias a Dios y tener este fisico, que Pecado Ser yo en estos tiempos de Mediocridad , donde Ser Mujer, Cantar del Carajo y tener un Aspecto deplorable es lo mas cool. Que mundo de Cabeza, pero tiempo al tiempo. #Disciplina #Ejercicio #BuenaAlimentacion #Horasyhorasdesacrificios #SoycomoSoy #Noelicioustimes

