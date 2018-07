José Luis Reséndez, ‘El Teca’, fuera de ‘Señora Acero’ de Telemundo

El personaje regresó al final de la última temporada pero el actor ya no regresará

José Luis Reséndez, quien dio vida a “El Teca” en la serie “Señora Acero“, ya no forma­rá parte de la quinta tempo­rada, pues se pretendía revi­vir su personaje. Una fuente confiable reveló en exclusiva para Grupo Cantón que Telemundo decidió dejarlo fuera del proyecto, ya que no le quieren pagar como corresponde.

“José Luis no va a ‘Señora Acero’ porqué literal la em­presa no le quiso pagar lo estipulado por su protagóni­co. Encima le piden que no lo anuncie en sus redes para que la gente siga a la expec­tativa. No sé qué pase pe­ro ya tenían gran parte de la historia hecha donde incluían a El Teca”, confesó nuestra fuente.

Al actor quien ya tenía los libretos en su poder decidie­ron darle las gracias por su participación y aseguran que la empresa que realiza los pa­gos a los actores prefirió aho­rrarse los costos.

“Ahora no los contrata di­rectamente Telemundo lo hacen vía Argos donde no les dan seguro, y además re­ducen las grabaciones en tiempo, para pagar menos, prácticamente los explotan”, explicó. Recordemos que El Teca Martínez, muere en la segunda temporada; al igual que Sara Aguilar; interpreta­da por la actriz Blanca Soto.

“El Teca” regresó al final de la cuarta temporada impactando a los fans de la narcoserie.