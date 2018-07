Videos: La cara de Alejandra Guzmán al escuchar a Adamari y Zuleyka cantar sus canciones

El programa ‘Un Nuevo Día’ montó hoy un vacilón con la cantante mexicana

Durante el espacio matutino de ‘Un Nuevo Día’ los animadores simularon ser participantes del programa ‘La Voz’ y se enfrentaron a la coach Alejandra Guzmán interpretando sus éxitos.

En el caso de Zuleyka Rivera, cantó el mega éxito de la mexicana “Eternamente bella”. Cuando la ex Miss Universo 2006 comenzó a cantar, Guzmán abrió los ojos, se puso las manos en la cara y dijo: “Oh my God”.

Sus expresiones no fueron precisamente porque la bella Zuleyka hizo una gran interpretación.

Como si fuera poco, Adamari López también tomó el micrófono para cantar “Hacer el amor con otro”. Si bien es excelente actriz y animadora, en el canto no tiene mucho futuro. Pues la pista andaba por un lado y su voz por otro.

La idea del programa era montar un vacilón y lo lograron.

Mira aquí los videos de Zuleyka y Adamari