Y la hora ideal para tener sexo (y que sea placentero) es…

Un estudio reveló que sí hay un momento del día en que las parejas disfrutan más de los encuentros íntimos

¿Qué momento del día es ideal para tener sexo con tu pareja, en la mañana, un “rapidín” por la tarde o antes de dormir para relajarte y así descansar?

Intrigados sobre este tema, Lovehoney, una tienda de juguetes sexuales, levantó una encuesta entre sus clientes para saber si en realidad existía una hora en el día en el que las parejas disfrutarán al máximo de sus relaciones sexuales.

El 62% de las personas que participaron en la encuesta revelaron que es a las 8 de la noche, es decir a las 20:00 horas, cuando más disfrutan del sexo, y es muy probable que lo sigan poniendo en práctica a esa hora en otros días de la semana.

Esta mayoría indicó que a esa hora no existe ningún tipo de presión por ir a trabajar o de dormir ya para poderse levantar temprano; además, suelen estar ya bastante descansados para ese momento del día. Además, un plus de tener sexo a esa hora es que es muy probable que un rato después, inicies una nueva sesión romántica, sobre todo si no la has tenido a lo largo de la semana.

Otro dato interesante arrojado por esta investigación es que a las mujeres no les gusta una penetración que dure 30 minutos, pero sí les agrada pasar esa cantidad de tiempo de forma íntima con sus parejas.