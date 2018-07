Director de ‘La Academia’ dice que Lolita Cortés no hace falta

La juez de hierro optó por participar en "Mira Quién Baila" de Univision

Héctor Martínez director de “La Academia“, asegura que la presencia de Lolita Cortés no es indispensable en este proyecto, debido a que considera que ella no es un elemento importante para que la carrera de los académicos sea un éxito. Directo y sin titubeos esto fue lo que señaló Martínez sobre la ausencia de la joya del teatro en México en el programa de TV Azteca.

“Yo no voy a extrañar a Lola Cortés es mejor que se vaya a su Teatro en corto, la verdad no me importa lo que ella haga y no hace falta en este proyecto… Me parece una mujer talentosa en lo que sabe hacer, pero no hace falta en La Academia, además el espacio que ella estaba acostumbrada ocupar, ya esta cubierto y su personalidad en esta ocasión no es importante para este programa”.

Martínez señala que aunque los fans de “La Academia” esperaban ver a Lola emitir sus polémicas criticas, en esta ocasión las criticas no serán las protagonistas.

“El talento de los chavos nos dará mucha tela de donde cortar y en esta ocasión los jueces no serán los divos de la jugada y mucho menos los protagonistas que quieran lucirse por hacer sentir mal a un académico. Ese tema ya lo expuse, que aquí no es como en otro programa donde los jueces son las estrellas y Lola menos, porque eso es lo que pasó por años en La Academia, insisto Lola no es importante en La Academia”, añadió.

El director considera que no le importa lo que los jueces digan, pues considera que la critica de ellos no será de mucha importancia para él y mucho menos para el desarrollo de los futuros cantantes.

“La critica que me va importar es la de los 120 millones de mexicanos, la critica de los jueces no me va importar, porque ellos no van hacer las estrellas, prefiero mil veces un like en redes sociales que un consejo de estos señores y yo voy a preparar a chavos que anhelan ser cantantes”, concluyó.