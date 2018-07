Pepillo Origel anuncia su retiro de la televisión

El periodista de espectáculos ya habla de su fin

Juan José Origel externó que ya quiere abando­nar su carrera en la televisión y que lo hará cuando finalice el nuevo programa de espectá­culos, “Intrusos“.

“Sí, lo quiero decir desde aho­ra, cuando finalice ‘Intrusos’, que no sé cuánto vaya durar, me voy a retirar definitivamen­te de la televisión; quiero de­dicarme a otras cosas, quiero promocionar mi vino, mi tienda de ropa; bien dicen que el que quiera tienda que la atienda, y yo no lo he hecho”, declaró.

Juan José Origel, no pen­saba regresar a la televisión abierta con un programa dia­rio, lo hizo por tratarse de Car­men Armendáriz, como pro­ductora del programa.

“Ya estaba enfocado en otras cosas, ya no quería re­gresar, pero me invitaron al proyecto, me gustó y acepté; eso quiere decir que todavía aguanto un poco más de tiem­po a cuadro”, mencionó.