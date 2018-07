Amo a dos… ¿A quien elijo?

¿Cómo es posible sentir todo eso por dos personas al mismo tiempo?

Se bien lo que es estar enamorada y lo he experimentado más de una vez en mi vida, por eso sé que puedes amar intensamente muchas veces durante el recorrido de la vida.

Esa canción de Agustin Lara que dice: “solamente una vez se ama en la vida” es muy bonita y Luis Miguel la interpreta de una manera espectacular, ¡pero no estoy de acuerdo con el mensaje de la canción! Tu puedes amar varias veces en la vida y cada vez con más intensidad que la anterior, ¡lo que no es posible es amar a dos personas a la vez!

Claro que hay muchos que no están de acuerdo conmigo. Incluso, un estudio hecho por la revista Phycology Today reveló que el 66% de las personas encuestadas aseguró que es posible amar a dos a la vez. Y es cierto que podemos amar a varios al mismo tiempo, por ejemplo, una madre puede tener siete hijos y amar a cada uno profundamente.

Sin embargo, cuando se trata del amor de pareja, me atrevo a decir que es imposible amar a dos de la misma manera. Y quien diga que es posible es porque nunca ha amado de verdad.

Cuando realmente amas a alguien, diariamente enfocas una gran parte de tus pensamientos y energía en esa persona. Por ejemplo, si te pasa algo bueno a quien primero quieres contarle es a tu amado, si vez una pieza de ropa que crees que le gustaría, rápido piensas en comprársela.

Si miras una buena película, quisieras volver a verla con él o ella, si pruebas un platillo sabroso, quisieras confeccionárselo, y en las noches no hay nada que te dé más paz y tranquilidad que acurrucarte en la cama con tu media mitad. ¿Cómo es posible sentir todo eso por dos personas al mismo tiempo? Puedes querer a dos, pero no amarle a los dos.

Se que hay muchos viviendo este dilema y no saben a quien elegir, así que para los que crean estar enamorados de dos y no saben por quien optar, mi consejo es que elijas al segundo porque si realmente hubieses amado al primero, no hubieras caído en la tentación con el segundo.