Cooling centers: alivio para el calor

Centros públicos mitigan el gasto del aire acondicionado

Para la señora Romana Ortega, llegar al centro de personas mayores de su vecindario al sur de Los Ángeles siempre es un placer, aunque más ahora debido a las altas temperaturas.

“En días como hoy [ayer] se pone muy caliente en la casa. Todos se van a la escuela o al trabajo y no me gusta prender el aire [acondicionado] en toda la casa para mí sola”, señaló ayer. “Mejor me vengo [al centro] y me paso un rato agradable aquí”.

Margarita Rodríguez quien también estaba por entrar al Centro Comunitario Florence/Firestone comentó que en casa enciende el abanico por el calor pero es mejor estar en el centro de personas mayores con el aire frío.

“A veces me vengo desde la mañana y a veces solo para el lunch [almuerzo]”, dijo asegurando que reciben muy buen trato en el centro.

Ambas mujeres tomaron la decisión de asistir a su centro local considerado un lugar de enfriamiento, o cooling center, durante la ola de calor.

Se espera que las temperaturas en diversas partes del condado de Los Ángeles aumenten o sobrepasen los 100 grados durante el fin de semana.

Adicionalmente, el Departamento de Salud Pública del Condado y la Oficina de Administración de Emergencias recomienda a los residentes que tomen las siguientes precauciones durante esta ola de calor:

– Beba muchos líquidos, de 2 a 4 vasos de agua cada hora durante períodos de calor extremo.

– La sudoración elimina la sal y los minerales de su cuerpo, por lo tanto, recargue estos nutrientes con jugos de frutas con bajo contenido de azúcar o bebidas deportivas durante el ejercicio o cuando trabaje afuera.

– Evite el alcohol.

– Reduzca la actividad física y evite hacer ejercicio al aire libre durante las horas pico de calor de 10 a 3 de la tarde.

– Utilice un sombrero de ala ancha y ropa liviana, ligera y suelta cuando esté afuera.

– Configure su aire acondicionado entre 75° y 80°. Si no tiene aire acondicionado, tome una ducha fría dos veces al día y visite una instalación pública con aire acondicionado.

– Monitoree a los que corren un alto riesgo: controle a los vecinos de edad avanzada y a familiares y amigos que no tienen aire acondicionado. Los bebés y niños de hasta 4 años, las personas que se esfuerzan demasiado durante el trabajo o el ejercicio (por ejemplo, los trabajadores de la construcción) corren el mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

– Utilice protección solar de al menos 15 spf si necesita estar en el sol.

– El calor también afecta a sus mascotas, manténgalos en el interior o si estarán afuera, asegúrese de que tengan abundante agua y un área sombreada para ayudarlos a mantenerse frescos.

Para ver un mapa y una lista de centros de enfriamiento, visite lacounty.gov/calor o llame al 2-1-1 en el Condado de Los Ángeles o al 3-1-1 en la Ciudad de Los Ángeles para verificar una localidad abierta cerca de usted.