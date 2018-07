El cantante Brendon Urie, casado con una mujer, se declara pansexual

Pese a tener esposa el músico ya se consideraba gay, aunque dice estar muy enamorado de su pareja

En el pasado, el líder de la banda Panic! At The Disco y responsable de himnos de la comunidad gay como ‘Girls/Girls/Boys’ ya había hablado en un sinfín de ocasiones de por qué se consideraba ‘un poco gay‘ y de lo orgulloso que se sentía de haber inspirado a otros a abrazar su lado ‘queer’, pero nunca antes se había explicado con tantas palabras acerca de su orientación sexual como en su última entrevista.

En su conversación con la revista Paper, el cantante Brendon Urie -casado “felizmente” con Sarah Orzechowski desde hace más de cinco años, como recuerda él mismo- revela que en el pasado ha mantenido relaciones tanto con hombres como con mujeres sin darle ninguna importancia a cuál era el sexo de la persona que lograba captar su atención.

“Estoy casado con una mujer y estoy completamente enamorado de ella, pero nunca rechazaría a un hombre porque, en mi caso, me gustan las personas. Supongo que podría clasificárseme como ‘pansexual’ porque en realidad no me importa: Si se trata de alguien increíble, entonces eso es lo único que cuenta. Me gustan las buenas personas, que tengan un buen corazón. Me atraen los hombres, sin duda. En el fondo lo que me atraen son los individuos. Supongo que este soy yo declarándome públicamente pansexual”, explica.

Bien sea porque su estética emo-punk siempre ha dado pie a todo tipo de rumores sobre su orientación sexual -durante años los fans le atribuyeron un romance con el antiguo guitarrista y miembro fundador del grupo Ryan Ross- o porque conoció el mundo del entretenimiento y todos sus excesos siendo apenas un adolescente -“El primer club al que entré en toda mi vida era uno gay“, recuerda-, lo cierto es que Brendon nunca sintió la necesidad de realizar una salida dramática del armario ni experimentó sentimientos encontrados respecto a sus preferencias sexuales.

“Para mí nunca ha resultado raro. Sé que he hecho sentir incómodas a algunas personas, sobre todo cuando me comporto como lo que yo llamo ‘un gay de escenario’, pero lo único que consiguen es que quiera hacerlo aun más”, asegura antes de ofrecer un ejemplo concreto. “En nuestra primera gira oficial solía acercarme a Ryan y besarle en el cuello o en la calle, ¡y él se enfadaba tanto! Y yo siempre le decía: ‘Solo quiero besarte’. Antes solía beber con mis amigos y, tras cinco o seis cervezas, todos empezábamos a besarnos. La gente se emborracha y hace tonterías. Yo lo llamo ‘barsexual’. La gente se ofende a veces cuando utilizo ese término”, añade el intérprete, que en la actualidad trata de ser más cauteloso con sus palabras pese a seguir creyendo que lo importante es “quién eres y qué haces, no lo que dices”.