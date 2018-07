Vídeo: El divertido relajo de Belinda

La intérprete quiso demostrar otro de sus talentos

Belinda dice ser una “baterista frustrada“, y como conoce cómo suelen ser los comentarios de algunos usuarios de Instagram la cantante se adelanta a cualquier posible crítica explicando que no sabe utilizar dicho instrumento, pero hizo el intento.

La actriz escribió “(ojo) hace mucho que no tocaba la batería y me aprendí la canción en una hora, para que no sean duros conmigo, no soy baterista, bueeenoo baterista frustrada si! Jajaja pero quiero mejorar!! Y los que me critiquen?“.

No cabe duda de que tal vez con algo de tiempo y práctica Belinda podría llegar a dominar, un poco, la batería. La actitud y el deseo ya lo tiene.

Aunque también cabe mencionar que muchos de sus seguidores la prefieren incluso como modelo, por poses como las que compartiremos a continuación.

Y es que Belinda ha demostrado tener verdadero talento para este tipo de arte.

