Cómo elegir la pintura correcta para el exterior de la casa

Las recomendaciones que hay que tener en cuenta para su uso de acuerdo con la textura de las áreas que se van a pintar

Pintar el exterior de la casa resulta más económico durante el verano, debido a que en esta temporada las tiendas ofrecen buenas rebajas en los precios de las pinturas de uso exterior, así como de los barnices para puertas, marcos de ventanas, muebles, vallas y terrazas de madera.

“La función de una pintura de exterior no solo es embellecer sino también proteger las superficies de paredes o pisos. Por lo tanto, para elegir la adecuada se requiere no solo de analizar su aporte estético sino también sus características, durabilidad y técnicas de aplicación”, resaltan los expertos en pinturas de uso interior y exterior de la organización no lucrativa Consumer Reports (CR).

Y para limitar las opciones en los colores, durante la escogencia entre tanta variedad de pinturas de exterior, recomiendan tener en cuenta la tonalidad de las otras casas del vecindario, así como del paisaje natural. Por ejemplo —aseguran los expertos— las pinturas de tonos ocres y verdes juegan bien en las regiones boscosas y las de tonos tierra son más adecuadas para las áreas desérticas.

En cuanto a las lacas protectoras de madera sugieren elegir siempre la de tonos opacos, ya que estas tienden a durar más tiempo que las claras.

El proceso de la selección

Sin duda alguna, las paletas de colores que los negocios especializados en pinturas y demás artículos para las mejores del hogar han creado, se han convertido en el primer punto de partida en el proceso de la selección.

Pero, como el brillo del tono preferido puede cambiar de marca a marca, así como al observarlo dentro o fuera de la tienda, el consejo es comprar las pequeñas latas de muestras para aplicarlas en alguna de las paredes frontales de la casa y observarla a diferentes horas del día para ver cómo varia el color.

Fuera de este punto, también hay que tener en cuenta la calidad, la durabilidad y el acabado de la pintura.

Los acabados y sus usos

Al igual que las pinturas de interior, las de exterior tienen diferentes tipos de acabados diseñados para embellecer paredes, pisos y vallas de ladrillo, concreto, madera o estuco.

De acuerdo a los expertos de Home Depot (HD), estos son los tipos de acabados a considerar:

“Plain” o plano.- Las pinturas con acabado “plain”, o de terminación mate, son la mejor opción para cubrir imperfecciones. Son ideales para pintar las paredes más viejas y desgastadas por el clima, pero por ser menos impermeables que las pinturas brillantes conviene no usarlas en las áreas lluviosas y de alta humedad.

‘Eggshell’y satén.- Los acabados de cáscara de huevo y satén poseen un ligero brillo y también pueden funcionar bien en las paredes, especialmente las que son más nuevas y suaves.

“Semigloss” y “gloss”.- Los acabados brillosos y semibrillosos se utilizan con mayor frecuencia para resaltar los detalles de la madera.

A base aceite.- Son resistentes a la intemperie, pero no a la alcalinidad; por esto, para aplicarlas en áreas alcalinas (como concreto, estucos o ladrillos nuevos) es necesario neutralizar y luego sellar la superficie con algún producto resistente a los álcalis.

Muros de estuco.- De preferencia deben usarse las pinturas de terminación mate, que tienen un buen poder de cobertura, excelente brochabilidad, fácil aplicación, secado rápido y terminación homogénea.

Para terrazas y vallas de madera.- Para rejuvenecer y proteger este material hay que escoger un barniz resistente a la intemperie, de fácil brochabilidad, gran rendimiento y excelente elasticidad.

Paredes de ladrillo revestido.- En este material se recomienda usar pinturas látex brillantes, que no dejan pasar el agua pero sí el vapor. Esto evita que la pintura se englobe.

Paredes de ladrillo a la vista.- Se tienen barnices y selladores que protegen e impermeabilizan los ladrillos, dejando su color y textura tal como son a la vista.

Pisos y porche.- La pintura látex 100% acrílica brinda el mejor resultado para darle cobertura resistente a pisos, garajes, porches, cubiertas y superficies de concreto que quedan a la intemperie.

Canales de desagüe.- Las pinturas de aceite son las mejores para cubrir las canales de desagüe. Se adhiere bien al acero galvanizado y al aluminio, pero ante de su aplicación se debe usar un prime de metal galvanizado.

Techo.- La mejor pintura para esta área de la casa es la que tiene una fórmula que mezcla el acrílico y el látex.

Preparación de la superficie y la pintura

Para que la pintura se adhiera bien hay que preparar la superficie donde se va a aplicar. Y para ello, los expertos de Home Depot dicen que se deben de seguir estos pasos: