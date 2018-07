Esquina migratoria: ¿cómo corrijo un error con mi fecha de nacimiento?

Yo llegué de México en 1977. Traje mi acta de nacimiento donde decía que nací en agosto. Me hice ciudadano de Estados Unidos y saqué todos mis documentos con esa fecha. Hace unos años, volví a pedir otra acta de nacimiento mexicana, pero esta vez dice que mi fecha de nacimiento es en noviembre, y eso es lo que ahora aparece en mi identificación. Cuando intente sacar mi pasaporte estadounidense me lo negaron porque mi fecha de nacimiento no corresponde. ¿Qué puedo hacer para corregir esto?

Este tipo de problema suele ser complicado porque generalmente, antes de otorgar el Certificado de Naturalización, un agente de Migración solicita que se revise si toda la información proporcionada en la solicitud de ciudadanía esta correctamente asentada en el archivo de dicha solicitud.

Necesitaríamos pedir al Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (USCIS) todo el récord de tu proceso de naturalización y luego solicitar una rectificación, si es aplicable.

Es buena idea verificar con el registro civil mexicano si este error es de origen o en todo caso si se cometió el error de cambiar el mes de agosto a noviembre cuando se solicitó la copia. Quizá podrías dirigirte al consulado de México más cercano a ti para que te asesoren y te ayuden con este trámite.

Te aconsejamos consultar a un abogado experto en leyes migratorias para poder ver tu caso en detalle y tomar las medidas apropiadas para corregir el problema.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio