Chef James: Reaparece y rompe el silencio

Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus palabras de aliento y sus mensajes, los he leído uno a uno. GRACIAS 🙏🏻!!!! Significa un mundo para mí. Me motivan a seguir trabajando en lo que me apasiona, que juntos cambiemos el mundo a través del buen comer. Estos días los he tomado para cocinar mucho en casa, en familia y hacer algo de ejercicio. Pero sobre todo preparar platillos que no conocía, usar ingredientes con los que no estaba familiarizado y ha sido una experiencia súper interesante… Ahora tendré una buena cantidad de cosas distintas que compartirles!!! He estado bien, gracias a sus muestras de cariño. Les he extrañado montones… Gracias otra vez por taaaaantaaaaas muestras de apoyo 💙!! . . . 📍Estrella Damm Gastro Congress. 📸: @jc_throughthelens

