Cómo detectar a tiempo la depresión después del parto

El dar a luz a un bebé es un acontecimiento muy importante en la vida de una mujer. Pero, hay algunas madres que desarrollan síntomas de depresión. La depresión posparto que no es tratada puede tener consecuencias adversas para la madre y el bebé.

Es muy importante detectar la depresión materna después del parto pues hay estudios que comprueban que la depresión postparto está asociada a efectos adversos en los niños y lactantes.

Los efectos asociados a la depresión postparto sobre el desarrollo del lactante y el niño están asociados a

deterioro cognitivo en los niños/as.

deterioro psicológico en los niños/as.

disminución de las habilidades motoras en los niños.

el apego inseguro de los niños a sus padres.

problemas para dormir.

Factores que están asociados a la severidad de estos efectos psicológicos en los niños son :

La duración del síndrome depresivo.

Si la madre tiene otros problemas psicológicos o psiquiátricos.

El uso de medicamentos antidepresivos mientras están amamantado.

Conflictos conyugales/violencia doméstica.

Las mujeres durante y después del embarazo pasan por altas y bajas emocionales producidas por los cambios hormonales a los que están expuestas. Este desorden hormonal asociados a la fatiga producidas por las noches de insomnios y el cuidado minucioso de sus hijos.

¿Como podemos detectar los síntomas de depresión después del parto?

Madre que se presenta con hostilidad hacia su bebé.

Madre que presenta síntomas de ansiedad en las normalidades del hogar.

Madre que está más triste que alegre en el día a día.

La madre que presenta sentimientos de culpa y vergüenza, sintiéndose incapaz de ser madre cuidar de su bebé.

Si la madre siempre se siente cansada.

Si sufre de ataques de pánico.

Si vemos que la madre está sufriendo cambios en el deseo de alimentarse.

Si está durmiendo más de lo normal y no poniéndole atención a su bebé.

Y si la mamá está presentando síntomas de estar triste todo el tiempo.

¿Que podemos hacer?

Debemos recordar que este es un problema no solo de la madre, pero de la familia entera. Lo más importante es hacerle entender que sabemos que es importante sentirse que somos la madre perfecta pero que el sentirse diferente no significa que no tenemos las habilidades de ser padres, solo necesitamos estar unidos como familia y buscar ayuda profesional a tiempo.

Si alguien en la familia se está dando cuenta que algo anda mal por favor traten de hablar, dejar que se desahogue sin juzgar y buscar ayuda para todos mediante su médico.

-La Dra. Denise Núñez es pediatra y fundadora de la Fundación Niño de la Caridad en El Bronx