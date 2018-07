Increíble: El rapero Drake superó récords de Michael Jackson y The Beatles

El nuevo disco del rapero superó los mil millones de reproducciones en las plataformas de streaming

Drake, el rapero canadiense, logró un nuevo récord con el que supera a bandas e iconos mundiales como The Beatles y Michael Jackson. Es que siete de las canciones de su nuevo álbum, Scorpion, están entre las diez más escuchadas de las listas estadounidenses, según informó la revista Billboard. “Nice for What” está en el puesto número 1; “Nonstop”, en el segundo; “God’s Plan” se ubicó en el cuarto lugar; “In My Feelings”, en el sexto seguida por “I’m Upset”; “Emotionless” alcanzó el octavo lugar y “Don’t Matter to Me” le sigue detrás.

El rapero tiene tantas canciones que llegaron a los “top ten” como años, 31, algo que no consiguió ni siquiera el rey del pop, Michael Jackson. Entre el 23 de mayo de 2009 y el 26 de agosto de 2017, Drake estuvo 431 semanas consecutivas con, al menos, un tema entre los 100 más escuchados del mundo. Los Beatles, en 1964, consiguieron que cinco de sus canciones estuvieran entre las diez más solicitadas.

En la era de lo virtual, el nuevo disco de Drake ya superó los mil millones de reproducciones en las plataformas de streaming, lo que también constituye es un récord. Además, este músico ya ha ganado varios Grammy y ha batido récords enstreaming con sus anteriores trabajos. Además, está entre los raperos que más dinero ganan.

Scorpion es un disco doble que sacó a la venta en junio pasado. Con una duración de 90 minutos, consta de 25 canciones y esa estructura es parte de la estrategia del oriundo de Toronto para inundar los charts con sus creaciones.