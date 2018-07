Predicciones del zodiaco para este martes 10 de julio

Seduce a quien se deje seducir, aquél que te ignora no merece la pena, ni el esfuerzo. Avanza hacía la luz, y deja el pasado atrás. Centra tus energías en quién merece tu cariño de verdad.

Estarás bien en el trabajo, el problema viene con los sentimientos. Parece que eres de las que aman demasiado, y en el camino te entregas toda sin dejar nada para ti misma. Trata de encontrar tu centro y no te abandones.

Habrá amor, pero problemas en el económico. Trata de encontrar el balance. Acepta tus carencias a la hora de administrar y busca consejo, que cuánto más rápido lo hagas mejor te irá en el futuro.

El dinero está por llegar, y lo hará a manos llenas. Disfruta pero no pierdas la buena administración.

El amor está a la vuelta de la esquina, prepárate para recibirlo. No temas y déjate querer.

Todo en tu vida empieza a tomar el ritmo que merece. Todo se aclara en todos los ámbitos importantes para ti, desde la salud, hasta el dinero y el amor.

Estás muy centrado en el amor y eso no te permite retomar el ritmo laboral. Ojo, que todo es importante en la vida, no pierdas el norte y trata de enfocarte y aclarar tus prioridades.

Todo estará bien. Este semana será la tuya, no hay nubes en tu horizonte. Disfruta y abraza las bendiciones que están por llegar.

Pues esta semana los astros te iluminarán en lo sentimental. Pase lo que pase comprende que tu eres más importante, tienes que amarte primero a ti mismo, para luego abrir los brazos hacía alguien más. No te olvides que tu centro eres tu.

El pasado quedará atrás, pero ahora volverás a empezar sin las cargas del ayer. Levanta los brazos y siente cómo las cadenas te abandonan. Hoy es un buen momento para volver a empezar.

Déjalo ir, si tanto daño te hace avanza y no mires atrás. No ames ni luches por quien no te quiere.