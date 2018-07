Usuarios ven “espíritu” de “Junior” en esta imagen de Facebook

La foto fue compartida por el hermano de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz en la red social

NUEVA YORK – Una imagen compartida por el hermano de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz en su cuenta de Facebook ha provocado especulaciones por parte de usuarios de redes sociales.

La foto fue publicada en 7 de julio en el perfil de Manny Ortiz con el siguiente mensaje: “No quiero alarmar a nadie. Alguien me mando está imagen y me pidió qué la publique. Ustedes díganme si lo qué que se ve es cierto… (no sé)”.

La instantánea es una captura desde el exterior de la bodega en El Bronx donde mataron a machetazos al joven de 15 años el pasado 20 de junio.

En el espacio en “Cruz & Chiky Grocery Store”, que por varios días se convirtió en un altar en recordación del menor, se ven globos.

Pero, si se mira con detenimiento, se ve una silueta que parece dirigirse al extremo izquierdo de la imagen.

Algunos han interpretado que se trata del “espíritu” de “Junior”.

“Yo veo a Junior alto y claro y le está dejando saber a todo el mundo que está aquí en espíritu…”, fue parte de lo que escribió una usuaria.

Hay otros que simplemente no “ven nada” o el “reflejo de los globos”.