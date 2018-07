Video: Supuestas primas de Luis Miguel ¡aseguran que Marcela Basteri está viva!

Las mujeres aseguran que Marcela está en un hospital de Argentina fuertemente custodiada

Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, podría estar viva y reclutada en un hospital en Argentina, así lo aseguran las primas de Luis Miguel, Ada, Flavia e Ivana, de acuerdo a información de un programa de TV argentino.

Luego de que hace unos meses se difundiera que en Argentina existía una mujer indigente que tenía un enorme parecido físico con la madre de Luis Miguel, las primas del cantante la buscaron y se entrevistaron con ella.

Ada y Flavia Molina Basteri asistieron al programa “Secretos verdaderos”, donde aseguraron que su tía Marcela está con vida y que podría tratarse de la mujer indigente que se hace llamar Honorina Montes.

Ada reveló que cruzó unas palabras con esta mujer, no pudo entrevistarla como hubiera deseado, pues ahora la mujer se encuentra en un hospital resguardada por seguridad e incomunicada.

“Le mostré fotos, se detuvo a verlas hasta que la policía se acercó y me dijo ‘guarda el celular’, está custodiada por la policía; le dije: ¿cuánto hace que estás en Argentina?, me dijo: 25 años…me descolocó cuando me dijo: ¿el apellido de estos amigos que me dices cuál es? le digo: Basteri, y me dijo: a mí los Basteri me suicidaron”.

“Nosotras empezamos a investigar también porque es familia”, expresó en el programa televisivo Flavia.

Tras el hermetismo con el que el hospital ha llevado el caso, las primas del cantante y el canal de televisión fueron notificados por un juzgado argentino, de que no se puede difundir información sobre Marcela Basteri.

En el programa se mostró dicho documento en el que se puede leer: “Deberá abstenerse de difundir, exhibir, reproducir, hacer referencia y/o facilitar el medio o su programación a sus dependientes o terceros, información de todo tipo”.

Flavia e Ivana Basteri emitieron un documento a través de su abogado dirigido al director del Hospital Moyano solicitando información de la que podría ser su tía y madre de Luis.