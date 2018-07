Adal Ramones se quiere ‘robar’ a sus amigos de Televisa

El conductor se los quiere llevar a TV Azteca en donde ahora funge como conductor de "La Academia"

Ahora que Adal Ramones, es parte de TV Azteca, ha propues­to a los ejecutivos de la empre­sa a sumar a su equipo a Mauri­cio Castillo, quien fuera años su compañero y director del exito­so programa “Otro Rollo”.

“Mauricio es parte de mi equipo de trabajo y es una per­sona muy talentosa, yo ya les he dicho a mis nuevos jefes que se lo traigan porque es un elemen­to que puede sumar mucho y en eso están. Él es bueno y merece grandes oportunidades y aquí se las van a dar. Ya verás que pronto nos dará la sorpresa. De hecho hablé con él y le pregun­té si estaba de acuerdo que yo lo recomendara en Azteca Uno, para trabajar aquí y me dijo que no, insisto, él tiene un gran valor creativo y si ya no está en ‘Miem­bros al aire’, pues tiene la liber­tad de escuchar buenas pro­puestas”, comentó Adal.

En esta charla, Adal reafir­mó su amistad con otras de sus compañeros de Otro Rollo, Roxana Castellanos, con quien hace una semanas tuvo una su­puesta fricción en redes sociales por un sketch que Castellanos, realizó sobre la bienvenida de Adal Ramones en Azteca Uno.

“Lo hablé con ella y bueno todo quedó en que era parte de una línea del programa, cosa que entiendo, al final hay respe­tar lo que nos indican”, aseguró.