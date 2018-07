Caliente: Noelia presume su colita en Instagram, y para mostrar más quiere dinero

La cantante no ha dejado nada a la imaginación

La cantante Noelia parece tener como propósito ser la reina de los escándalos en Instagram, y prácticamente, al mejor estilo de Kim Kardashian, la intérprete mantiene una ola constante de publicación que hacen que su público esté en vilo entre el erotismo y las bajas pasiones.

Hace unas horas Noelia publicó un vídeo en Instagram con lo que ha dejado a más de alguno con la boca abierta. No solo por cómo mueve y muestra su trasero con un sensual baile, sino porque con este también ha brindado fuertes declaraciones: “Estas Nalguitas Bailando en Show y mi Voz cantando, no se regala mas que en mis Redes y para mis Seguidores“, afirmó.

Además añadió: “Todo lo demás como dijo Jerry McGuire ~Show me the Money!!!~ Asi o mas claro?“. Y es que no cabe duda de que Noelia es una mujer polémica.

La intérprete incluso agregó que ahora “Todo trabajo merece su remuneración apropiada. No IMPORTA quien sea, Las cosas como son. #nuevostiemposnuevasideas“, concluyó.

Aquí en el sensual baile de la cantante.

Como siempre parece que a la cantante no le gusta dejar nada a la imaginación, y le fascina ser explícita para en honor de sus seguidores.