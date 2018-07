Guardó anillo de compromiso dentro de huevo Kinder, pero se atascó en donde menos te imaginas

Lo que iba a ser una sorpresa terminó siendo un lamentable accidente que hizo que la pareja terminara en el hospital

La insólita historia de una fallida pedida de matrimonio contada por el doctor Kay en su libro “This is going to hurt: confessions of a junior doctor” le está dando la vuelta al mundo y está dejando como lección tener cuidado con el cumplimiento de ciertas fantasías sexuales.

Resulta ser que en el libro se cuenta que una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, decidió pedirle matrimonio a su novio de una forma muy original. La chica compró un anillo de compromiso para su pareja, el cual escondió dentro de uno de los huevos de plástico que vienen dentro de los famosos huevos de chocolate Kinder.

Pero eso no fue todo. La mujer quería una propuesta matrimonial un tanto intensa y llena de mucha pasión, ya que se introdujo el huevo de plástico en su vagina para que su pareja fuera el que lo encontrara y lo sacase.

El problema fue que el huevo se atoró dentro de la vagina, por lo que tuvo que ser llevada a la sala de urgencias de un hospital para que ahí le pudieran retirar con fórceps dicho objeto.