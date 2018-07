Iggy Azalea lanza fuertes declaraciones sobre Tyga, el ex de Kylie Jenner

La rapera es una bomba de sensualidad y erotismo en Instagram

La cantante Iggy Azalea (28) y el rapero Tyga (28) mantienen una estrecha amistad desde hace unos nueve años y, en consecuencia, no debería resultar demasiado sorprendente que ambos hayan vuelto a unir fuerzas para ofrecer a sus respectivos seguidores un nuevo y esperado dueto llamado ‘Kream’.

Sin embargo, la buena química que define a esta pareja en el plano artístico ha generado al mismo tiempo algún que otro rumor acerca de un supuesto romance entre ellos, una posibilidad que la australiana ha vuelto a desechar ahora al considerar que conoce “demasiado” a su compañero como para plantearse algo así.

“Estoy soltera todavía… Somos amigos desde hace ya mucho tiempo. Es un tipo genial, pero siento que le conozco demasiado, sé demasiadas cosas sobre él y no hay secreto alguno que descubrir“, ha bromeado la artista en conversación con el portal ‘Extra’ para zanjar finalmente el asunto.

“Creo que le conocí cuando tenía 19 años. Todavía no había lanzado ninguna canción. En esa época los dos trabajábamos en nuestras respectivas ‘mixtapes'”, ha añadido para ilustrar mejor lo longevo de su relación y justificar su última colaboración como un ejercicio de “nostalgia”.

Hay que recordar que Tyga -ex novio de Kylie Jenner y padre del primogénito de Blac Chyna, el pequeño King Cairo- y la estrella del pop no solo han trabajado juntos en varios temas -uno de ellos con la propia Kylie como estrella invitada-, sino que también protagonizaron una de las giras más exitosas de la escena del hip hop contemporáneo, el tour ‘Closer to My Dreams‘, en el año 2012.