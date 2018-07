Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

El musical 'On Your Feet', sobre la vida de Gloria y Emilio Estefan, es una gran opción para este fin de semana

Jueves 12

Musical latino

En el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) se presenta“On Your Feet!”, el musical de Broadway basado en las vidas de los exitosísimos Gloria y Emilio Estefan, ella cantante y él productor de música ganadores de casi una veintena de premios Grammy. Las estrellas cubanas serán interpretadas por la actriz Christie Pradesas y Mauricio Martínez. Termina el 29 de julio. Martes a viernes 8 pm; sábado 2 y 8 pm, y domingo 1 y 6:30 pm. Boletos $35 a $145. Informes (800) 982-2787 y hollywoodpantages.com.

Show de reggaetón

Los reggaetoneros puertorriqueños Zion y Lennox, responsables de éxitos como “No es justo”, “Pierdo la cabeza” y “Yo voy”, se presentarán en el Conga Room (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) por una sola noche. Mayores de 21 años. 9 pm. $45 a $90. Informes (213) 745-0162, zionylennox.nightout.com y congaroom.com.

Charla en la galería

Como parte de las actividades relacionadas con la exhibición “City and Cosmos: The Arts of Teotihuacan”, en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) se ofrecerá una charla en la que el especialista en el tema, Eduardo Sánchez, hablará de esta ciudad que floreció en el centro de México en el primer milenio y que fue el centro urbano más grande de las Américas de ese tiempo. Se hablará no solo de los ricos objetos extraídos del centro de la ciudad, sino también de la diversidad cívica hallada en ese complejo residencial. En el BP Grand Entrance del museo. Entrada gratis. 12:30 pm. Informes (323) 857-6010 y lacma.org.

Viernes 13

Ballet clásico

El American Ballet Theatre regresa a Los Angeles por un fin de semana para presentar por primera vez “La Bayadere”en el Dorothy Chandler Pavilion del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles). La producción del siglo 19, que relata la historia de un amor eterno, del destino, la venganza y la justicia, lucirá a las estrellas principales de esta compañía, entre ellas Isabella Boylston, Jeffrey Cirio, Misty Copeland, Hee Seo, Cory Stearns, Devon Teuscher y Christine Shevchenko. Viernes y sábado 7:30 pm. Domingo 2 pm. Boletos de $38 a $60. Informes (213) 972-7211 y musiccenter.org.

Música en el parque

La noche de DJs del Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) fue curada en esta ocasión por Martha González, fundadora y miembro de la banda Quetzal. En esta temporada 14 de la serie de baile bajo las estrellas, el público está invitado a danzar y a aprender nuevos ritmos interpretados por un grupo de DJs elegido por un artista influyente en la cultura angelina. 9 pm a 12 am. Entrada gratuita. Para todas las edades. Informes grandparkla.org.

Sábado 14

Festival de trenes

El Summer Train Festival, que se realizará en la Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles) tiene como tema Dreams in Motion, y presenta una rara colección de máquinas y carros antiguos restaurados de los años cuarenta, cincuenta y sesenta. El evento, que será desplegado a través de toda la estación, mostrará el futuro de los viajes en tren, con carros raros y exclusivos de Metrolin y Amtrak. Entre lo que se verá están la flota Zephyr, con el Silver Lariat y el Silver Solarium, y el Redwood Empire, que es un pulman de 1923 y un Santa Fe No. 33. También habrá estaciones de realidad virtual, así como experiencias con el tema de los trenes, como un paseo en ferrocarril por los Alpes suizos. Habrá un área para niños con el tema de Thomas the Tank Engine, entre otras actividades para toda la familia. Entrada gratuita. A partir de las 10 am. Informes unionstationla.com.

Festival de la flor de loto

Este año, la edición 38 del Lotus Festival, que tendrá lugar en el Echo Park (751 Echo Park Ave., Los Angeles), celebrará a la República de China. Habrá comida a la venta, entretenimiento, área de niños, boutiques, feria de salud, carreras en bote y otras actividades para toda la familia. Entrada gratuita. Sábado y domingo 12 a 9 pm. Informes (213) 485-5027 y laparks.org/lotusfestival.

Domingo 15

Copa mundial

Los partidos de la Copa Mundial de Fútbol se pueden disfrutar en vivo y gratis en el museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles), que instaló pantallas gigantes para que los fanáticos de todo el mundo se den cita para apoyar a sus equipos favoritos. Habrá bebidas disponibles a la venta. El museo tiene estacionamiento disponible. 8 am. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.

Festival del salsa

El programa de radio Alma del Barrio está celebrando su cuarto Salsa Festival en la Loyola Marymount University (1 Loyola Marymount University Dr., Los Angeles), en el que participarán bandas como The Echo Park Project, Charangoa, Rumbankete, La Verdad y Eyedentity. Entre cada acto tocará un el DJ del programa, José Cristobal. El evento se realizará en el Hannon Field de la universidad. Es gratuito y apto para todas las edades. Entrada gratis. Estacionamiento sin costo en varias áreas del campus. 11 am a 7 pm. Informes cal.lmu.edu.

Martes 17

Cine familiar

La cinta “The Land Before Time”, que trata de un brontosaurio huérfano que se une a otros dinosaurios jóvenes para reunirse en sus familias en un valle, se proyectará como parte de los martes de matinés en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). Dirigida por Don Bluth y escrita por Stu Krieger, la historia está basada en la narración de Judy Freudberg y Tony Geiss. En el teatro Bing del museo. 1 pm. Boletos $4. Informes (323) 857-6010 y lacma.org.