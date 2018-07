Becky G hace sorprendente transformación en su cuerpo

Más sensual que nunca

Rebbeca Marie Gómez mejor conocida como Becky G está dando mucho de qué hablar. En esta ocasión no es por sus atrevidas letras, sino por un sorprendente cambio en su cuerpo.

𝒩𝒾𝒸𝑒 𝒻𝑜𝓇 𝓌𝒽𝒶𝓉 🖤 A post shared by Becky G (@iambeckyg) on Jul 3, 2018 at 3:31am PDT

Después de sacudir las redes presumiendo su escultural cuerpo expuesto al calor del verano, la nacida en Inglewood, California, se realizó nuevos tatuajes en zonas muy íntimas de su anatomía.

La intérprete de “Sin Pijama” mostró a sus millones de seguidores un nuevo diseño en tinta indeleble que recorre su espina dorsal y su antebrazo.

𝒜 𝒻𝑜𝓇𝑒𝓋𝑒𝓇 𝓀𝒾𝓃𝒹 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔. A post shared by Becky G (@iambeckyg) on Jul 10, 2018 at 9:49pm PDT

“Increíble”, “Amo a Becky G”, “Es súper sensual”, escribieron sus más fervientes seguidores.

La sensualidad de la joven de 21 años no se restringe a su cuerpo y tatuajes. Becky G alcanzó la fama por las letras de sus canciones, que rompen con los estereotipos.

“Mis letras son un poco más atrevidas, sexys y sensuales pero eso no debería ser problema. Hay una línea en donde no deberías decirle a una persona qué puede hacer y qué no, cómo se puede vestir y cómo no. Eso no lo entiendo y no me gusta”, dijo a Vanguadia.

“No pienso pedir perdón por las letras de mis canciones”, concluyó muy segura.