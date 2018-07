Foto: Ingrid Coronado, de Venga La Alegría, sacudió su minifalda en Instagram

Cuando empiezas la semana sonriendo es más posible que disfrutes el resto de ella!!! 😄👏🏻 👗Gracias @kettalboutique el vestido está HERMOSO!!! 👗

A post shared by Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) on May 21, 2018 at 8:44pm PDT