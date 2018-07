Fundador de Papa John’s renuncia tras comentario racista

La empresa de pizzas hizo oficial la salida de John Schnatter

John Schnatter, el fundador de Papa John’s, renunció como presidente de la junta de la compañía, luego de disculparse por un comentario racista durante una conferencia telefónica en mayo con una agencia de marketing.

Schnatter fue el tema de un informe en Forbes que documentó que utilizó la “palabra con n”, considerado un insulto hacia la comunidad negra.

“Los informes de noticias que me atribuyen el uso de lenguaje inapropiado durante una sesión de capacitación en medios con respecto a la raza son ciertos”, dijo Schnatter en un comunicado. “Independientemente del contexto, me disculpo. En pocas palabras, el racismo no tiene cabida en nuestra sociedad”.

La compañía nacional de pizzas que Schnatter fundó en la década de 1980 anunció en una breve declaración la noche del miércoles que él había renunciado a la junta, publicó el Washington Post.

Forbes informó que los ejecutivos de Papa John’s estaban atendiendo a la agencia de mercadeo Laundry Service cuando Schnatter hizo el comentario.

El grupo estaba realizando un ejercicio de representación de roles para prepararse mejor para los desafíos de las relaciones públicas, cuando se le preguntó a Schnatter cómo se separaría de los grupos racistas en línea: “El coronel Sanders llamó a los negros n-s”.

Según el sitio web de la compañía, Schnatter fundó Papa John’s poco después de graduarse en la Ball State University en en 1985, en Jeffersonville, Indiana, y comenzó a crecer hasta lograr más de 5,100 sucursales en todo el mundo.