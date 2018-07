Nuevo funcionario de Energía Eléctrica en Puerto Rico ganará más de medio millón de dólares

Dice que es un "sacrificio" que realiza "por el pueblo de Puerto Rico"

El nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Rafael Díaz Granados, aseguró hoy que su sueldo de $750,000 es un “sacrificio” que realiza “por el pueblo de Puerto Rico”.

“He ganado mucho más que eso ($750,000) muchas veces. Mis últimos ingresos en General Electric (empresa en la que lideró varias operaciones entre el 2000 y 2014) eran por encima de los dos millones de dólares, así que ustedes en Puerto Rico me están recibiendo con un descuento bastante importante”, expresó hoy en entrevista con el periodista Rubén Sánchez en la emisora WKAQ 580.

“Yo me estoy sacrificando por el pueblo de Puerto Rico, porque cada día que estoy en Puerto Rico es un día que no estoy trabajando en otro sitio donde ganaría yo muchísimo más dinero”, afirmó.

La Junta de Gobierno de la AEE designó ayer a Díaz Granados para el puesto tras la renuncia de Walter Higgins.

“Yo creo que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una serie de empleados que están muy comprometidos con hacer las cosas bien, pero ha habido una falta importante de liderazgo, que la gestión no se ha llevado de la forma en la que se debería llevar, no por criticar a directores ejecutivos anteriores, sino simplemente la realidad es que yo he transformado grandes empresas multimillonarias, traigo a colación una serie de elementos, una serie de pericias y de posibilidades de mejora operativa que creo que van a justificar, no solamente mi sueldo, si no la confianza que espero que me ponga el pueblo para permitir llegar a esos resultados”, indicó el funcionario.

Al ser cuestionado sobre la percepción del pueblo, este respondió: “Yo creo que la gente lo que quiere es una Autoridad de Energía Eléctrica que verdaderamente sirva al país. Una Autoridad de Energía Eléctrica que permite el desarrollo económico, que tiene una estabilidad en el sistema eléctrico, que permite que las empresas puedan invertir en el país, que haya crecimiento, que haya empleo, y al fin y al cabo, entiendo que en cuestión de salarios, si alguien no está, ningún ejecutivo, puede sonar rimbombante, pero la verdad es que lo que demanda el pueblo es una mejor gestión de la Autoridad de Energía Eléctrica y no más de lo mismo”.

El ejecutivo colombiano sostuvo que justificará su salario diariamente, y de no ser así, renuncia.

“La Junta de Gobierno tiene plena flexibilidad para deshacerse de mi en cualquier momento. Yo voy a rendir, voy a dar resultados, voy a bajar costos, voy a justificar mi sueldo todos los días, y el día que no lo justifique, me voy sin liquidación, sin bonificación, sin nada”.