“¿Traes Algo de México?” explora las vidas de inmigrantes atrapados en el sistema judicial de los EEUU

El Teatro “Off the Tracks” presenta la obra en español con título en ingles “Are You Bringing Something From Mexico” (¿Traes Algo de México?), una pieza teatral que ofrece un recordatorio oportuno sobre los problemas a los que siempre se han enfrentado los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.

La obra del dramaturgo mexicano Daimary Sánchez Moreno se basa en las historias de la vida real de tres inmigrantes indocumentados de México: Rosa María Sánchez, que fue encarcelada falsamente en los años 1980 y finalmente declarada inocente 23 años después; Rosa Estela Olvera Jiménez que actualmente está cumpliendo cadena perpetua en Texas a pesar de que los expertos declararon que recibió un juicio injusto; y Anastasio Hernández Rojas que fue golpeado hasta la muerte por agentes de la patrulla fronteriza en California en 2010.

“Los titulares actuales arrojan luz sobre las injusticias en la frontera, pero la realidad es que los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos han sido deshumanizados durante años. ‘Are You Bringing Something from México?’ fue escrita hace casi una década, pero el mensaje es aún más urgente y relevante hoy al ver que miles de familias inmigrantes están siendo detenidas y puestas a merced del sistema de justicia EE.UU”, explica el director Juan Parada. “El título de la pieza teatral proviene de la pregunta formulada por el Departamento de Inmigración en cada puerto de entrada a los EEUU. Para los inmigrantes en busca de una vida mejor, la respuesta es tanto sueños como sacrificio “.

“Are You Bringing Something From México?” sigue a Don Adolfo, quien deja todo atrás en México para encontrar a su hija, María, en los Estados Unidos. Don Adolfo no sabe que su hija está encarcelada, injustamente condenada por un crimen. Lo acompaña en su viaje por el desierto un joven inmigrante ansioso que está decidido a reunirse con su hermana. Tanto Don Adolfo como su compañero son, en realidad, espíritus en el camino.

Se los identifica fríamente como John DoF (Died on the Field o Muerto en el Campo) 1 y John DoF 2, dos inmigrantes más que perdieron la vida en el desierto mientras viajan hacia el norte. En los Estados Unidos, conocemos a Miraclo, un granjero migrante que está encarcelado después de defender a su hermano de una golpiza fatal por parte de agentes de la patrulla fronteriza. Al otro lado de la frontera, Mika, la hija de María anhela a su madre y su abuelo. Nana, la abuela de Mika, se preocupa por ella y trata de protegerla de su dura realidad.

La obra es coproducida por Ivan Bernal y dirigida por Juan Parada. El elenco incluye a Henry Madrid como Don Adolfo (John Dof 1), Gerardo Davalos como John Dof 2, Mick Garcia como Miraclo, Fernanda Kelly como Dalia, Jessica Pacheco como Maria, Maria Avilez como Mika, Licia Alonso como Trinidad, Raquel Salinas como Mamá de Maria, y Biviana Navas como Nana.

En detalle:

Qué: Obra Are You Bringing Something From México?

Cuándo: del 20 de julio al 5 de agosto -Viernes y sábados a las 8:00 pm- Domingos a las 6:00 pm

Dónde: Teatro Frida Kahlo | 2332 W. 4th St. | Los Angeles, CA 90056

Entradas: $16