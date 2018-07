4 errores que cometes cuando bebes café y que dañan tu salud

Checa si dentro de tu rutina no realizas alguno de ellos

Seguramente no hay nada más placentero que iniciar el día con una buena taza de café; sin embargo, aunque seguro es un hábito que has desarrollado por años, puede ser que no lo bebas como realmente se debe, situación que aunque no lo creas, merma tu salud.

En seguida te decimos qué cosas no debes hacer cuando bebes café si lo que quieres es gozar de todos los beneficios que científicamente, está comprobado que le dan a tu organismo en cada taza que consumes.

No ponerle leche

Expertos en medicina coinciden en que al agregar leche, en el café se producen nitrosaminas, sustancias relacionadas al desarrollo de cáncer.

No beberlo a la hora adecuada

Lo ideal es beber a primer taza de café entre las 9:30 y 10 de la mañana, ya que es la hora del día en que en nuestro cuerpo existe mayor concentración de cortisol en la sangre. Lo que sí no es correcto es tomar café después de las 17 horas, pues podría alterar tu ciclo de sueño.

Agregarle alcohol

El alcohol es un estimulante del sistema nervioso central, igual que el café, por lo que al combinarlos podrías desencadenar un efecto cardiovascular negativo.

Beberlo después de varias horas de haberlo preparado

En aquel café sin filtro existe una sustancia llamada cafesol, la cual puede elevar hasta en un 8% los niveles de colesterol en la sangre.