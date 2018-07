Edgar Ramírez conmovido: Le dedica la nominación al Emmy a Venezuela

Beyond the hideous crimes and the unjustifiable homophobia underlaying at their very core, The Assassination of Gianni Versace was also a story about families. Families that couldn’t overcome their frustrations and shortcomings and ended up hurting and damaging each other…and also Families that stuck together and protected each other when life was throwing punches at them from all angles. The one thing I can attest for sure after having had the the privilege of portraying Gianni Versace, is that “family was everything” for him. So today, on this joyous day, I celebrate sharing the honor of this nomination with all of these indescribably talented artists who, more than the dearest of friends, are now my own family. Thank you all and congratulations for such an amazing work. 18 #Emmy Nominations, wow! Thank you so much @televisionacad for this honorable recognition! I am so proud of my family! #emmyawards #acsversace 🇪🇸 Más allá de los horrendos crímenes y la injustificable homofobia subyacente en ellos, el asesinato de Gianni Versace también es una historia de familias. Familias que fueron incapaces de superar sus frustraciones y carencias y terminaron lastimándose y dañándose unos a otros … y familias que se mantuvieron unidas y se protegieron mutuamente cuando la vida les golpeaba desde todos los frentes. Lo único que puedo asegurar después de tener el el privilegio de interpretar a Gianni Versace, es que "la familia lo era todo" para él. Así que en este día feliz, celebro enormemente compartir el honor de esta nominación con todos estos artistas de talento indescriptible que hoy, más que entrañables amigos, son mi familia. Gracias a todos y felicidades por este maravilloso trabajo. 18 nominaciones a los Emmy, ¡guau! ¡Qué orgulloso estoy de mi familia! Muchas ¡Los quiero muchísimo a todos!

