Este ‘Jungle Book’ es un viaje teatral a otros mundos

La versión que se presentará en The Pasadena Playhouse recrea con mucha creatividad la novela de Rudyard Kipling

Muchas de las adaptaciones teatrales y de cine de “Jungle Book”, un libro escrito en 1895 por Rudyard Kipling, se centran en los animales que acompañan a Mowgli, el protagonista de la historia. La versión de Craig Francis y Rick Miller no.

“Nosotros preferimos enfocarnos en la historia de Mowgli, y además adaptamos algo del segundo libro [de ‘Jungle Book’], que cuenta cuando Mowgli llega a la ciudad”, dijo Francis, quien no solo escribió el guion, sino que junto con Miller dirige la obra.

Esto quiere decir que se verá una parte poco difundida del famoso libro, que relata cómo un niño fue criado por una jauría de lobos luego de haber sido abandonado en la selva. En la versión de Francis y Miller, que se presentará a partir del martes en el Plasadena Playhouse, se cuenta lo que pasa con Mowgli cuando tiene que dejar el lugar donde creció para irse a vivir con los humanos.

“Aunque se crió con animales y se cree animal, se ve forzado a dejar la selva porque no es un animal”, dijo Francis. “Pero cuando llega a la ciudad no lo aceptan porque no lo consideran un ser humano, por lo que tiene este sentimiento de que no pertenece a ese lugar”.

Eso no quiere decir que las historias de varios de los acompañantes de Mowgli no estarán presentes. Por ejemplo, aparecen el elefante, el tigre y el oso, pero siempre con el niño como base del relato.

Sin embargo, quizá lo más novedoso en esta versión es que participan solo cuatro actores, que interpretan a los 21 personajes que se ven en escena. Uno hace el rol de Mowgli, mientras que los otros tres hacen los de los animales y el resto de los humanos del cuento.

Esto es posible gracias al uso de videos y tecnología interactiva, pero también a viejos trucos, como el teatro de sombras.

“Nuestra producción es para que las familias viajen a esos escenarios”, dijo el director. “No tenemos millones de dólares para crear algo como en las películas, sino más bien mucha creatividad para dar vida a todos los ambientes”.

Y aunque no se trata de un musical, “Jungle Book” incluye canciones y poemas que son parte del libro original.

“La gente que lo ha visto [en el estreno en Florida, en junio] dice que esto no es lo que esperaban pero que nunca habían visto algo así”, dijo Francis, quien lleva dos décadas trabajando en colaboración con Miller.

Esta es la segunda obra familiar que esta pareja de creativos produce. La anterior fue “Twenty Thousand Leagues Under the Sea”, y la próxima será “Frankeinstein”.

Ambos directores tienen carreras muy diversas fuera del teatro, y a eso atribuyen la habilidad que tienen para producir con tanta creatividad obras que requieren de muchos elementos visuales.

Francis, por ejemplo, es comediante, actor, ilustrador de cuentos infantiles y escritor, mientras que Miller es actor y también monta obras de teatro para adultos.

“Esta colaboración sirve para llevar a la audiencia a otros mundos”, dijo Francis. “Hacemos shows que hubiéramos querido ver cuando teníamos diez años”.

En detalle

Qué: ‘Jungle Book’

Cuándo: del martes al 29 de julio; martes y viernes 8 pm; miércoles 10 am; jueves 2 y 8 pm; sábado 2 y 7:30 pm, y domingo 1 y 4 pm

Dónde: Pasadena Playhouse, 39 S. El Molino Ave., Pasadena

Cómo: boletos $23 a $44; informes (626) 356 7529 y pasadenaplayhouse.org