Inicia revitalización del río Los Ángeles con huerto urbano en South Gate

Denise Díaz siente sus pulmones pesados cuando corre por la orilla del río Los Ángeles todas las mañanas.

“Es porque vivimos en un área muy contaminada y marginada, sin suficientes parques y pegados a la autopista 710”, comenta Díaz quien además de ser corredora y defensora del medio ambiente, es concejal en la ciudad de South Gate.

Hija de padres inmigrantes mexicanos, creció en la ciudad de South Gate, mirando la falta de espacios verdes en las comunidades a su alrededor.

Preocupada, antes de ser concejal, creó una organización pro medio ambiente, Community Environment Health Action Team.

Cuando escuchó hablar de un proyecto para crear un parque con múltiples usos que incluirá un jardín-huerta y donde se podrá reciclar el agua, decidió apoyarlo.

“Ya tenemos ocho parques en South Gate, pero este va a ser diferente. Estará enfocado en mejorar el medio ambiente”, dice.

Un parque como ningún otro

En dos años, los residentes de South Gate van a tener un amplio espacio verde en plena ciudad, junto al río de Los Ángeles en donde podrán ir a correr, caminar, descansar pero también a sembrar vegetales y frutos con el agua de lluvia que ahí mismo van a colectar, limpiar y almacenar.

Robin Mark, gerente de proyecto de la organización no lucrativa The Trust for Public Land explica que será un parque de 30 acres, que arrancará con siete acres en su primera etapa.

“Se va a construir en un terreno desocupado que pertenecía a la agencia de desarrollo urbano, y luego pasó a la ciudad de South Gate”, detalla.

El espacio donde se edificará, tenía fines industriales. Ahora se encuentra cercado y cerrado.

El plan contempla un huerto y amenidades tales como senderos para caminar o correr, áreas para comer al aire libre, un parque para perros y un sitio de juegos para los niños,

La Ciudad quería hacer algo con ese terreno desocupado, así que decidieron convertirlo en una huerta urbana multiusos.

“South Gate necesita parques y espacios verdes, este proyecto va a llenar ese vacío que tenemos y aportará múltiples beneficios a la comunidad”, añade Mark.

“Habrá un edificio con baños, se ofrecerá educación sobre el medio ambiente. Y estamos por definir cómo la comunidad va a sembrar en la huerta”, expone.

Aprovecharán el agua de lluvia

Mark revela que la primera parte del proyecto se hará con becas otorgadas por el gobierno de California que aportó 7.9 millones de dólares y San Gabriel Mountains Conservación que donó 845,000 dólares.

“Básicamente esos fondos son para la etapa de planeación y diseño”, aclara.

Una de las metas principales es recolectar y almacenar agua de lluvia para regar el parque. Esto se haría a través del establecimiento de una cuenca para captar agua y una suite para la captura y tratamiento del agua de lluvia.

“Es una solución alcanzable. La meta será capturar el agua de lluvia, limpiarla de los contaminantes, almacenarla y usarla para irrigar el propio parque o que se vaya limpia al océano. Es algo maravilloso para el medio ambiente. Devolverle el agua a la tierra es un ciclo natural de la Madre Naturaleza”, destaca Arturo Cervantes, director de Obras Públicas de la Ciudad de South Gate.

Y considera que el sitio donde se localizará el parque, está perfectamente ubicado. Lo mejor de todo es que los residentes no tendrán que poner nada de su bolsa para este plan municipal de construir esta huerta-urbana, precisa.

Parques a lo largo del río Los Ángeles

Cervantes señala que este parque encaja dentro de la ley AB 530 del presidente de la Asamblea, Anthony Rendón para revitalizar la parte baja del Río Los Ángeles, promulgada en 2015. Esta legislación pretende revivir el río a través del desarrollo de un plan comunitario basado en cuencas que permitan que el agua penetre al suelo.

Además la AB 530 impulsa la creación de parques al estilo de la huerta de South Gate a lo largo del río Los Ángeles.

Se desarrollarán sobre una milla de cada lado de las 19 millas del río desde la ciudad de Vernon hasta la ciudad de Long Beach, la cual incluye comunidades no incorporadas del condado y 14 ciudades del sur del condado de Los Ángeles

La intención es mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los residentes que viven junto al río con la creación de parques como el huerto urbano de South Gate. Pero asegurando que las voces de la gente sean escuchadas mientras que el río es revitalizado como parte de una comunidad saludable, ecológica y justa.

Este plan será incorporado al Plan Maestro del Río Los Ángeles que comprende sus 51 millas.

Convivencia familiar

Southgate se encuentra a 7 millas al sur del centro de Los Ángeles.El último censo arrojó una población de 94,396 habitantes, de los cuales el 94.8% son latinos.

Carlos Aranibar, quien aprendió jardinería en un jardín de Watts en el sur de Los Ángeles, dice que estos jardines comunitarios permiten que padres e hijos aprendan a preparar la tierra y cultivarla. Pero también sirve como un punto de encuentro entre los vecinos. “Se conocen y aprenden a convivir entre ellos”, indica.

Dice que cuando él comenzó a colaborar en el jardín de Watts no sabía nada de jardinería. Nada de lo que sembraba se le daba. “Hasta que fui aprendiendo y sembré flores y empezaron a florecer”, recuerda.

La huerta urbana de South Gate estará rodeada de un desarrollo residencial que incluye un parque de casas rodantes para adultos mayores, el corredor de negocios del bulevar Firestone, derecho de paso público líneas eléctricas y servicios públicos y la autopista I-710.

Cobra aún mayor relevancia ya que la comunidad que circunda el proyecto, enfrenta increíbles altos niveles de contaminación ambiental y vulnerabilidad social. Al grado que se ha urgido al estado de California a tomar acciones.

Asimismo dentro de la media milla que rodea el área del proyecto, no hay nada de espacios abiertos para 1,000 residentes.

El proyecto de huerto urbano creará unos 30 acres de parque y espacio para el esparcimiento. Con esto se promoverán estilos de vida saludables y actividad física en una área con altos índices de obesidad y asma.

De acuerdo a Mark, hay varias ciudades en el condado que están trabajando en proyectos similares al huerto-urbano de South Gate para administrar el agua de lluvia, y ofrecer una gran variedad de beneficios a la comunidad, un ejemplo es Dominguez Gap Wetlands y Kent Malloy Harbor Regional Park.

Quiénes lo hacen posible

La organización Trust for Public Land ha hecho alianza con la ciudad de South Gate para comenzar la planeación y el desarrollo del proyecto de la Huerta Urbana. La organización Lot to Spot ha obtenido la retroalimentación de la comunidad sobre el proyecto y se ha contratado a Studio-MLA, una firma de arquitectura de jardines con fuertes lazos con el Movimiento de Revitalización de Los Ángeles para dirigir el diseño.

En la primera fase, el costo total será de 11,845,100 dólares

Financiamiento: Una subvención de la Junta de Control de Recursos Estatales del Agua de California, una subvención de Preservación de las Montañas y Ríos y otros apoyos pendientes del Fondo de Conservación del Agua y Terrenos y el Fondo de Impacto Comunitario.