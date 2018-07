Llamado de emergencia debido a la escasez de donaciones de sangre en L.A.

Ana Águila cuenta cómo cada transfusión le regala vida

Por más de 25 años, Ana Águila, ha recibido transfusiones de sangre de manera regular para tratar la anemia —una afección que se da cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos y que puede ocasionar diversos malestares como como mareos y debilidad.

La residente de Fontana cuenta que la anemia le fue diagnosticada a los 13 años de edad y que ésta le ocasiona extrema fatiga, dolores de cabeza crónicos, dolor de huesos, náuseas y un sistema inmune bajo.

“Dependiendo de mi conteo de glóbulos rojos, recibo en promedio de una a dos transfusiones de sangre cada tres a seis meses”, dice Águila hoy de 39 años.

“Esto ha ocasionado serios estragos en mi vida debido a que estoy más propensa a contraer enfermedades que otras personas. Además, cada vez que me operan tardo el doble para recuperarme”, comenta. “Por fortuna cuento con mis hijos y esposo quienes me apoyan en todo momento”.

Águila, quien es madre de cinco hijos, comenta que su vida gira alrededor de su padecimiento ya que la anemia le dicta el nivel de energía día con día, factor que le impide llevar una vida relativamente normal.

“Hay días que tengo más energía que otros, no puedo hacer planes porque en realidad no sé si estaré bien. Eso me hace sentir atada”, confiesa.

“Cuando recibo la transfusión normalmente me quedo todo el día y noche en el hospital para evitar consecuencias… No sé qué fuera de mí sin la ayuda el y apoyo de mi familia. Ellos cocinan, limpian, lavan y demás. Están siempre conmigo”.

Aunado a la anemia, Águila cuenta que sufre de otras enfermedades y que dificultan su vida; no obstante indica que las transfusiones de sangre son las que recargan sus baterías, coloquialmente hablando —transfusiones que marcan la diferencia entre la vida y la muerte.

“Yo creo que la gente debe entender que sin las transfusiones de sangre mucha gente como yo tal vez no tendrían una oportunidad de disfrutar la vida… Es vital que la gente entienda que hay una urgente necesidad de que donen sangre. La donación de sangre salva vidas”, añade Águila.

Llamado de ayuda

En efecto, pese a las campañas que instan a la población a donar sangre, existe en la actualidad una escasez de sangre de niveles alarmantes en todo el país.

Las autoridades indicaron que los bancos de sangre no están recibiendo las donaciones necesarias para abastecer hospitales y salas de emergencia, ni para atender a pacientes como Águila.

Es por eso que esta semana, la Cruz Roja Americana hizo un llamado a la población para que se acerquen a donar sangre de todo tipo, especialmente la sangre tipo O, el tipo de sangre más solicitado y —a menudo— el primero en agotarse en estantes del hospital durante una escasez.

Según Christine Welch, portavoz de la Cruz Roja, la sangre se está distribuyendo a los hospitales más rápido de lo que las donaciones están llegando.

Agregó que ahora se necesita con urgencia a todos los donantes elegibles para ayudar a reponer el suministro de sangre repartido.

Cliff Numark, vicepresidente de los servicios de sangre de la Cruz Roja, indica que todos los días personas en todo el país dependen de la sangre y donaciones de plaqueta para tratamientos que salvan vidas, por lo cual exhorta a la comunidad a donar.

“Si nunca donaste o si lo haces dos veces al año, necesitamos que lo hagas lo más pronto posible para ayudar a salvar vidas de pacientes.

Tu donación está siendo esperada por un paciente”, comentó.

Según las autoridades, el tipo de sangre O negativo es el tipo de sangre universal y el que el personal de las salas de emergencias busca y necesita con mayor frecuencia cuando no hay tiempo para determinar el tipo de sangre de los pacientes en situaciones de gravedad.

Mientras que, el tipo de sangre O positivo, el tipo de sangre que tiene Águila, es el tipo de sangre más común y se puede colocar en pacientes con tipo Rh, dio Welch.

Según la Cruz Roja Americana, sin sangre tipo A, B y O, no se puede salvar la vida de nadie.

Haz la diferencia, ¿dónde donar?

Las estadísticas indican que en EEUU solo el 3% de la población dona sangre. Sin embargo, tan solo una donación tiene el poder de salvar hasta tres vidas, añadió la Cruz Roja.

Para acomodar a los donantes en esta temporada, las autoridades han instalado 6,500 espacios adicionales en centros de donación.

Además, se han programado eventos masivos en los próximos días para recaudar sangre en todo el país.

Uno de ellos se llevará a cabo el próximo martes 17 de julio en Riverside de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. La toma de sangre se realizará en el salón comunitario de la estación de policía Magnolia, ubicado en la cuadra 10540 de la avenida Magnolia, en Riverside.

Aunque no necesitas hacer una cita, es recomendable. Para ello, puedes llamas al 1(800) 733-2767 o visitar: www.redcrossblood.org.

Otro evento será el martes 31 de julio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Departamento de Personal de la ciudad de L.A., en 520 E. Temple St. Los Angeles, CA 90012. Para información visita: empowerla.org/70646-2/

Las autoridades instan a quienes no puedan donar a promover y difundir el mensaje y a referir a posibles candidatos.

“Hagámoslo, salvemos vidas”, concluyó Águila.