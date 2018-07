No me muero sin cumplir mi sueño

Decidí que yo no sería una de esas personas que en su lecho de muerte se arrepienten por las cosas que no se atrevieron a hacer en su vida

Hace unos días mi programa digital María Marín Live celebró su primer Aniversario. !No puedo creerlo! Lo que se me hace increíble es que hace tan solo 18 meses fui diagnosticada con cáncer, pasé por tres cirugías y tuve que pelear la batalla más dura de mi vida.

Es irónico que si no hubiera sido por mi enfermedad, tal vez nunca me hubiera lanzado a perseguir el sueño que siempre tuve de transmitir mi propio programa. Desde hace muchos años lo deseaba profundamente pero mis inseguridades me hacían poner pretextos: “no estas preparada”, “hay mucha competencia”, “ya estás muy vieja”, “no dispones del tiempo”, “necesitas mucho dinero para invertir”, así que los años seguían pasando y las excusas aumentando.

Cuando fui diagnosticada con cáncer me embargó el miedo a morir, en aquellos días me invadió una gran tristeza y pensé: “No sé si me queda mucho de vida, pero yo no me quiero morir sin cumplir mi sueño”. Decidí que yo no sería una de esas personas que en su lecho de muerte se arrepienten por las cosas que no se atrevieron a hacer en su vida.

Así que en medio de mis tratamientos, visitas medicas y operaciones empecé a maquinar como haría mi programa. Estaba consiente de que una mujer enferma como yo no podía ir a las cadenas de televisión a proponer un show porque me catalogarían como loca. Así que resolví hacer un programa digital en Facebook, donde ya contaba con más de un millón seguidores quienes podían sintonizarme.

Mi gran reto era que yo no sabia de producción ni de transmisiones en vivo, y pude haber usado mi falta de conocimiento como excusa, pero mi sueño era más grande que mis inseguridades. Yo sí sabía que en esta vida, cuando no sepas hacer algo, te rodeas de gente que sepa. ¡Eso hice!

Conseguí el mejor equipo y gracias a ellos, a Dios y a mis seguidores cumplí mi sueño, y para completar tuvimos la bendición de ser galardonados como el mejor programa digital del año. La experiencia que he vivido es testimonio de que el momento más duro de tu vida puede traerte la bendición más grande. Gracias a la dura prueba que enfrenté, estoy viviendo el mejor momento de mi vida.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 7:00pm EST (4:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline