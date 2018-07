Acusan a funeraria de Los Ángeles por prácticas comerciales engañosas

Procurador de Los Ángeles llega a un acuerdo con mortuaria

El procurador de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció que su oficina ha llegado a un acuerdo con Agape Funeral Home, Inc. para resolver las alegaciones de que la compañía rutinariamente se dedica a prácticas comerciales engañosas e ilegales, incluso por no proporcionar costos detallados por sus servicios y recomendar procedimientos innecesarios a dolientes. Cinco otras mortuorias cooperaron plenamente con la oficina del abogado de la ciudad y voluntariamente llegaron a cumplir con la ley.

“Es atroz que cualquiera que se enfrente a la pérdida de un ser querido se enfrente a prácticas que aprovechen su vulnerabilidad”, dijo Feuer. “Este acuerdo, y nuestros otros esfuerzos de aplicación de la ley, subrayan que nuestra oficina continuará asegurando que las funerarias operan según la ley y los consumidores están protegidos contra las prácticas depredadoras”.

La demanda contra Agape Funeral Home, Inc., ubicada en 4250 al sur de la Avenida Central, proviene de una investigación lanzada por el procurador de la ciudad en 2017 identificando seis funerarias en Los Ángeles cuyos sitios web no cumplían con los requisitos del estado de proporcionar un enlace a una lista de precios o una declaración indicando que estaba disponible una lista de precios si alguien la pedía. Mientras que cinco de las compañías cumplieron con las cartas enviadas exigiendo el cumplimiento de las regulaciones, Agape no cambió completamente sus prácticas.

En el curso de 11 meses, la oficina de Feuer le dio a Agape múltiples oportunidades para cumplir con la ley estatal. Varias investigaciones encubiertas fueron realizadas por el procurador para verificar el cumplimiento incluyendo tan recientemente como febrero 2018.

Según la demanda, Agape supuestamente estaba involucrada en ventas fraudulentas y engañosas de bienes y servicios funerarios, incluyendo: decirle a los consumidores que el embalsamamiento es requerido cuando no lo es; no mantener listas de precios actuales y precisas (incluyendo una lista de precios general y lista de precios del ataúd); no proporcionar a los consumidores que hacen consultas en persona una lista de precios generales al comenzar a discutir los bienes o servicios funerarios ofrecidos por Agape y sus precios; no proporcionar a los consumidores que hacen consultas en persona una lista de precios de ataúdes, y antes de mostrarlos, Ágape ofrecía ataúdes o contenedores alternativos y sus precios; y no proporcionar información sobre la lista de precios generales de Agape en su sitio web.

Como parte del acuerdo, la compañía ha acordado pagar una multa civil de $20,000 dólares, que estará bajo una orden judicial por cuatro años y se le ordena cumplir con todas las leyes, reglamentos y reglas estatales.

Si alguna persona tiene información sobre cualquier funeraria que no cumpla con estas leyes, se le recomienda que se comunique con la oficina del procurador de la ciudad al (213) 978-8340 o por correo electrónico a Mike.n.Feuer@lacity.org.